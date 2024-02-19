Натяжные потолки не нуждаются в особом уходе. Они непористые и антистатические, поэтому редко нуждаются в очищении. Но все же мыть их нужно. Чтобы помочь вам получить лучшее представление о том, как почистить натяжной потолок, в этом блоге мы объясняем, из чего они сделаны и сколько времени прослужит ваш потолок.
Как ухаживать за натяжными потолками
Натяжные потолки отличаются высокой крепостью и стойкостью от природы. Они изготовлены из ПВХ мембраны, водонепроницаемой, огнестойкой и пыленепроницаемой. Они также не впитывают запахи и антимикробны, то есть никакие микроорганизмы не могут жить и расти на поверхности вашей потолочной мембраны.
Чтобы ухаживать за натяжным потолком, не нужно много прилагать. На самом деле мы не рекомендуем регулярную уборку! Ваш натяжной потолок естественно устойчив к пятнам и плесени.
Как почистить натяжной потолок
Утечка воды и брызги – обычное явление в ванной комнате. На кухне неправильное приготовление пищи может привести к брызгам пищи. Независимо от того, какой беспорядок может быть, вы должны знать, как почистить потолок.
Если вы обнаружили, что ваш натяжной потолок нуждается в чистке, обратитесь в профессиональную команду. Специалисты объяснят, как правильно почистить потолок.
При протекании или пятнах на тыльной стороне мембраны нужно будет вызвать монтажников, чтобы открыть потолок, почистить и снова установить. Вы можете быть уверены, что мы почистим ваш потолок за вас, так что вам не придется беспокоиться о случайном аннулировании гарантии.
Источник: lginteriors
Читайте также:
Как почистить обивку за 15 минут: легкий способ уничтожить пыль и грязь
Как почистить утюг: необычный лайфхак, который сделает его как новый
Как почистить стиральную машину: одежда и белье будут свежими и приятными на ощупь