Мобилизация в Украине продолжается, тем временем офицер ВСУ высказал мнение о призыве.

Мобилизация в Украине продолжается, офицер ВСУ высказал мнение, что все граждане должны быть военнообязанными вне зависимости от пола.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко поделился мнениями по мобилизации в Украине.

Военный заявил, что совершеннолетние украинцы должны быть военнообязанными.

Однако офицер ВСУ добавил, что не все украинцы должны воевать, потому что поддерживать экономику нужно тоже.

По его словам, на одного военного должно работать не менее шести украинцев в тылу.

Во время мобилизации в Украине при необходимости у человека должно быть умение и знание, как работать с оружием и выполнять боевые задания.

"Но, в критических ситуациях, когда становится необходимо, у человека есть умение, понимание и знание, как работать с оружием, как выполнять боевые задачи, и в идеале, если бы дополнительно общеобязательным было второе образование – военное", – считает Федоренко.

В комментариях отреагировали на предложение во время мобилизации в Украине:

"Не было "отсутствия базовых знаний" но если бы он сказал , что те у кого эти базовые знания были убиты, годами кормили с**ней сухпайками, а сейчас Испанию под тещенные виллы скупили...",

"Мы все согласны. Только все в ВР и их дети должны в первую очередь стать на защиту стран...",

"Все совершеннолетние вправе выбирать самим кем им быть".

Источник: УП.

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