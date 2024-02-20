Без этого салата с ананасами больше не обойдется ни один праздник, ведь гости и родные будут упрашивать его готовить еще и еще.

Для приготовления салата с ананасами "Зимняя сказка" нужны простые ингредиенты, совсем немного времени, блюдо или форма для салата.

А именно – 1 куриное филе, 3-4 яйца, 1 большая луковица, 150-180 г твердого сыра, баночка консервированных ананасов, майонез для заправки, а также соль и перец.

Ход приготовления салата с ананасами «Зимняя сказка» очень простой: куриное филе необходимо отварить или запечь с душистым перцем, лавровыми листьями и солью.

Дать остыть и разобрать на волокна.

Яйца нужно отварить и натереть на крупной терке.

Следующий шаг – лук шинкуем кольцами или полукольцами, залить кипятком, добавить 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 1 ст. л. уксуса. Маринуем около 20 мин. Затем воду слить, лук отжать.

С консервированных ананасов сок необходимо слить, нарезать кубиком.

Салат с ананасами "Зимняя сказка".

Выкладываем салат с ананасами слоями: куриное филе (смазываем майонезом) – яйца (опять майонез) – маринованный лук – ананасы – твердый сыр и снова слой майонеза.

Готовый салат ставим в холодильник на 3-4 часа.

Лучше всего в это время накрыть салат пищевой пленкой.

Украсить салат можно натертыми яичным желтком и белком, или сыром.

Салат с ананасами "Зимняя сказка".

Отметим, что ананас содержит мало калорий и много витаминов и минералов.

Ананасы полезны благодаря высокому содержанию клетчатки, витамина С, магния и витаминов группы В. Они оказывают положительное влияние на пищеварение, иммунитет, нервную систему, сердце и сосуды.

Кроме всего прочего, ананас единственный известный продукт, содержащий бромелайн, фермент, помогающий коже и тканям заживать.

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