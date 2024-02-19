По словам нардепа, эта история началась 31 января, когда гражданина, работавшего в столичном научном учреждении, пограничники взяли из гостиничного номера, где он остановился.

В гостиничном номере в Закарпатье пограничники зашли к киевлянину и обвинили его в попытке незаконного пересечения границы. После этого мужчину доставили в ТЦК, где от него взяли военный билет и выдали новый документ, с которым трижды направляли в воинскую часть.

Об этом написал на своей Facebook-странице народный депутат Георгий Мазурашу.

По словам нардепа, эта история началась 31 января, когда гражданина, работавшего в столичном научном учреждении, пограничники взяли из гостиничного номера, где он остановился.

Мужчину отвезли в Солотвин, где составили протокол о попытке незаконного пересечения границы. Попросили подписать и обещали отпустить (распространенная практика обманом добиваться подписи или действий). Наивный учёный согласился. Считал, что придется через суд отменять ложный протокол. Однако его затем поместили в камеру и позже доставили в ТЦК.

После этого, по сообщению Георгия Мазурашу, у задержанного начались турбулентности. В военкомате ему забрали телефон и военный билет, где было сказано, что он снят с учета в столичном районном ТЦК. Издали же новый военный билет, оформили "пригодность" и отправили в воинскую часть под Львовом.

По словам нардепа, львовские военные отказались от "бойца", а когда он получил телефон, то вызвал полицию, сообщив о произошедшем. Но поскольку у мужчины претензий к этой воинской части не было, полицейские никак не отреагировали.

Оттуда завезли в Ровенскую область. Там продолжили унижение, моральное давление. Но тоже не приняли, потому что видели, что не для военной службы мужчина. С Ровенщины повезли снова в ТЦК в Закарпатье. Там снова поместили в подвал. Оттуда повторно отвезли на Львовщину. Где оформили в воинскую часть”, - описал ситуацию Георгий Мазураш.

По словам нардепа, мужчина снова обратился в полицию и подал заявление, но "полицейские похихикались со своими знакомыми военными и уехали".

Георгий Мазурашу сообщил, что когда "новобранца" привезли на ВЛК, из-за того, что врачи игнорировали его проблемы со здоровьем, он "на эмоциях" начал бросаться на них с ножом и порезал себе вены.

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