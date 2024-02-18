Вам нужно знать, как почистить зловонные кухонные полотенца, чтобы поддерживать свежую и гигиеническую среду в вашей зоне приготовления пищи.

Полотенца созданы для впитывания, и это может заставить их впитывать даже то, что вы не хотите, чтобы они впитывались. Самой распространенной причиной, почему они воняют, является то, что вы используете их, чтобы вытереть руки, пролитую пищу и жидкость и любую другую грязь на кухне. Но, по сути, почистить кухонные полотенца не так трудно.

Как почистить зловонные кухонные полотенца.

Существует несколько способов избавиться от неприятного запаха из кухонных полотенец. Можно использовать как коммерческие средства, так и натуральные, но сначала начните с самого главного и обсудите, при какой температуре стирать кухонные полотенца.

Какой бы способ устранения запаха вы ни выбрали, убедитесь, что вы используете высокую температуру, предложенную на этикетке ухода за тканью. Чем горячее вода, тем эффективнее удаляются запахи, а также бактерии.

Выстирайте их в отбеливателе

Большинство из нас любит использовать белые ткани, поскольку они делают кухню современной, чистой и гигиенической. Однако они более подвержены образованию пятен и грязи, но отбеливатель помогает обновить ваши жирные кухонные полотенца и остановить запахи, убивая любые бактерии на них.

Хотя вы можете думать, что замачивать белые кухонные полотенца в отбеливателе, не стоит. Вместо этого наполните стиральную машину водой в зависимости от того, сколько полотенец вы хотите почистить. Добавьте небольшое количество отбеливателя согласно инструкциям на упаковке, чтобы не повредить полотенца. Чтобы отбеливатель хорошо смешался с водой, дайте стиральной машине некоторое время перемешать, а затем добавьте в смесь полотенца.

Используйте моющее средство

Одним из лучших средств для стирки кухонных полотенец является OxiClean. В отличие от отбеливателя сохраняет цвета и не оставляет резкого запаха.

Эффективнее всего, если перед стиркой одежду замочить в теплой воде: налейте горячей воды в ведро и добавьте стиральный порошок. Затем добавьте полотенца и дайте им пропитаться несколько часов. Извлеките их из смеси моющих средств и стирайте в стиральной машине с помощью горячего цикла стирки.

Смочите их в смеси уксуса и пищевой соды

Некоторые из нас предпочитают использовать естественные методы, чтобы помочь сохранить окружающую среду. Замачивание кухонных полотенец в уксусе является одним из самых распространенных и эффективных природных способов очистить кухонные тряпки и избавиться от неприятных кухонных запахов.

Начните с добавления горячей воды в ведро и добавьте чашку уксуса. Если у вас больше полотенец, вы можете добавить больше уксуса для более эффективных результатов. Добавьте полотенца в смесь, посыпьте их содой и дайте полотенцам пропитаться несколько часов. Наконец выньте их и постирайте в горячей стиральной машине. Это поможет почистить кухонные полотенца и забыть об их запахе надолго.

Источник: itsmellsgood

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