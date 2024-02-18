Мы составили список лучших средств, чтобы вывести пятна из ковров самостоятельно. Эти средства вы можете сделать, используя продукты из вашего дома.
Шаги для очистки и выведения пятен с ковра
Чтобы удалить пятна с ковра:
- Просто промокните место
- Сухая, обработка снаружи внутрь.
- Тщательно промойте чистой горячей водой.
- Снова промокните.
- Никогда не трите ковер, иначе вы рискуете испортить волокна ковра или разрешить разлитой жидкости просочиться на ковровую подложку.
Как вывести красный сок и другие водорастворимые пятна
Используйте простой чистящий раствор, состоящий из 1/4 чайной ложки моющего средства без отбеливателя (или белого уксуса), смешанного с 32 унциями воды.
Как вывести кофе и более стойкие водорастворимые пятна
Попробуйте 1 столовую ложку аммиака смешать с 1 стаканом воды (но не на шерстяном ковре или ковре из смеси шерсти; вместо этого используйте мягкое моющее средство и воду).
Если это не сработает, можно попробовать одну часть хлорного отбеливателя на пять частей воды, но только на коврах, окрашенных раствором, например, полипропиленовых. Отбеливатель повредит другим видам ковров; обратитесь к производителю, если вы не уверены, какой тип ковра у вас есть.
Как вывести более распространенные типы пятен
Жир и масло
Положите на ковер бумажное полотенце и прогладьте на теплом уровне. Воск, жир или масло должны сойти с ковра и прилипнуть к бумажному полотенцу.
Сигаретный ожог
Их можно удалить, осторожно потерев ворс краем твердой и ровной поверхности, например тупого ножа.
Клей
- Смочите ватный тампон или мягкую ткань спиртом и прижмите к пораженному участку.
- Когда остатки клея тщательно смачиваются, осторожно протрите их и повторяйте, пока ковер не станет чистым.
Воск и камедь
- Используйте лед, чтобы заморозить воск или резинку.
- Затем разбейте его тупым предметом, например ложкой.
- Пропылетесь, пока куски не размягчились, и промокните ковер белым полотенцем.
Лак
Промокните это место тряпкой, смоченной в жидкости для снятия лака.
Сеча
- Максимально впитать белыми полотенцами, затем промокнуть влажной прохладной тканью.
- Затем опрыскивайте или промокните раствором одной части белого уксуса и одной части воды.
- Наконец, нанесите раствор 1/2 чайной ложки прозрачного мягкого моющего средства без отбеливателя, смешанного с 32 унциями воды, промойте и высушите.
- Если моча была результатом несчастного случая с собакой, вы можете попробовать средство для взлома, например No-Go.
Грязь
- Чтобы удалить грязь с ковра, сначала дайте ему высохнуть, а затем пылесосите его.
- Избегайте тереть его тканью, так как это только усугубит пятно.
- Несколько раз пропылесосите это место, пока не будет собрана большая часть грязи.
- Затем смешайте одну чайную ложку моющего средства с одним стаканом теплой воды.
- При необходимости промокните участок, пока не исчезнет пятно.
- Дайте ковру высохнуть.
Источник: thisoldhouse
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