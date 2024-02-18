Будь то пятна от кофе, крови, вина или домашних животных, вы можете создать правильное домашнее средство для чистки ковров для каждого вида несчастного случая, который вы хотите удалить.

Мы составили список лучших средств, чтобы вывести пятна из ковров самостоятельно. Эти средства вы можете сделать, используя продукты из вашего дома.

Шаги для очистки и выведения пятен с ковра

Чтобы удалить пятна с ковра:

Просто промокните место Сухая, обработка снаружи внутрь. Тщательно промойте чистой горячей водой. Снова промокните. Никогда не трите ковер, иначе вы рискуете испортить волокна ковра или разрешить разлитой жидкости просочиться на ковровую подложку.

Как вывести красный сок и другие водорастворимые пятна

Используйте простой чистящий раствор, состоящий из 1/4 чайной ложки моющего средства без отбеливателя (или белого уксуса), смешанного с 32 унциями воды.

Как вывести кофе и более стойкие водорастворимые пятна

Попробуйте 1 столовую ложку аммиака смешать с 1 стаканом воды (но не на шерстяном ковре или ковре из смеси шерсти; вместо этого используйте мягкое моющее средство и воду).

Если это не сработает, можно попробовать одну часть хлорного отбеливателя на пять частей воды, но только на коврах, окрашенных раствором, например, полипропиленовых. Отбеливатель повредит другим видам ковров; обратитесь к производителю, если вы не уверены, какой тип ковра у вас есть.

Как вывести более распространенные типы пятен Жир и масло Положите на ковер бумажное полотенце и прогладьте на теплом уровне. Воск, жир или масло должны сойти с ковра и прилипнуть к бумажному полотенцу. Сигаретный ожог Их можно удалить, осторожно потерев ворс краем твердой и ровной поверхности, например тупого ножа. Клей Смочите ватный тампон или мягкую ткань спиртом и прижмите к пораженному участку. Когда остатки клея тщательно смачиваются, осторожно протрите их и повторяйте, пока ковер не станет чистым. Воск и камедь Используйте лед, чтобы заморозить воск или резинку. Затем разбейте его тупым предметом, например ложкой. Пропылетесь, пока куски не размягчились, и промокните ковер белым полотенцем. Лак Промокните это место тряпкой, смоченной в жидкости для снятия лака. Сеча Максимально впитать белыми полотенцами, затем промокнуть влажной прохладной тканью. Затем опрыскивайте или промокните раствором одной части белого уксуса и одной части воды. Наконец, нанесите раствор 1/2 чайной ложки прозрачного мягкого моющего средства без отбеливателя, смешанного с 32 унциями воды, промойте и высушите. Если моча была результатом несчастного случая с собакой, вы можете попробовать средство для взлома, например No-Go. Грязь Чтобы удалить грязь с ковра, сначала дайте ему высохнуть, а затем пылесосите его. Избегайте тереть его тканью, так как это только усугубит пятно. Несколько раз пропылесосите это место, пока не будет собрана большая часть грязи. Затем смешайте одну чайную ложку моющего средства с одним стаканом теплой воды. При необходимости промокните участок, пока не исчезнет пятно. Дайте ковру высохнуть.

Источник: thisoldhouse

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