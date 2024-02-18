Мы составили список лучших средств, чтобы вывести пятна из ковров самостоятельно. Эти средства вы можете сделать, используя продукты из вашего дома.

Шаги для очистки и выведения пятен с ковра

Чтобы удалить пятна с ковра:

  1. Просто промокните место
  2. Сухая, обработка снаружи внутрь.
  3. Тщательно промойте чистой горячей водой.
  4. Снова промокните.
  5. Никогда не трите ковер, иначе вы рискуете испортить волокна ковра или разрешить разлитой жидкости просочиться на ковровую подложку.

Как вывести красный сок и другие водорастворимые пятна

Используйте простой чистящий раствор, состоящий из 1/4 чайной ложки моющего средства без отбеливателя (или белого уксуса), смешанного с 32 унциями воды.

Как вывести кофе и более стойкие водорастворимые пятна

Попробуйте 1 столовую ложку аммиака смешать с 1 стаканом воды (но не на шерстяном ковре или ковре из смеси шерсти; вместо этого используйте мягкое моющее средство и воду).

Если это не сработает, можно попробовать одну часть хлорного отбеливателя на пять частей воды, но только на коврах, окрашенных раствором, например, полипропиленовых. Отбеливатель повредит другим видам ковров; обратитесь к производителю, если вы не уверены, какой тип ковра у вас есть.

"ковер"

Источник: thisoldhouse

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