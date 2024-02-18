Поскольку жирные пятна трудно увидеть на мокрой одежде, Гудман рекомендует подождать высыхание в машине, пока вы не убедитесь, что пятно действительно исчезло. Если после сушки на воздухе останется любое пятно, повторите обработку мыльным раствором и снова постирайте в горячей воде. Не сушите вещи в машине, так как высокая температура может закрепить пятно, что усложнит его удаление.

Источник: apartmenttherapy

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