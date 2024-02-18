Если вы надеетесь вывести жирное пятно со своей одежды – свежей или застывшей – вот все, что вам нужно знать, по мнению экспертов по стирке.
Как вывести пятна от смазки, шаг за шагом
Оставшиеся масляные пятна могут пугать, и, правда, для их удаления нужна определенная работа (и нужные ингредиенты). Если у вас не было возможности вывести пятно масла или жира сразу после того, как это произошло, выполните следующие действия:
1. Поработайте с пятном, пока ткань сухая.
Не стоит полоскать одежду водой перед почисткой пятна. "Намного легче работать с сухой тканью, поскольку масло и вода не смешиваются", - говорит Ричардсон. «Следовательно, когда вы смачиваете ткань, вода покрывает всю ткань вокруг масла, поэтому вам некуда вывести масло».
2. Поместите кусок картона за пятном.
Поместите кусок картона между слоями вашей одежды, чтобы избежать попадания масла в другие части ткани. Переделайте что-нибудь дома, например, старую коробку с хлопьями или коробку для доставки.
3. Промокните пятно чистой сухой тканью.
Вы хотите попытаться удалить как можно больше лишнего масла. Аккуратно промокните, чтобы масло не распространилось на неповрежденные части ткани. Если у вас нет ткани, подойдет салфетка, салфетка или бумажное полотенце.
4. Нанесите средство для посуды на пятно.
Жидкое мыло для посуды эффективно устраняет жир на одежде, как и на посуде. Используя его как средство предварительной обработки, нанесите несколько капель жидкого мыльного средства на пятно и дайте ему впитаться, осторожно потирая пальцами, чистой зубной щеткой с мягкой щетиной или тканью, чтобы облегчить ее очистку. Оставьте моющее средство примерно на пять минут.
5. Промойте теплой водой, затем постирайте как обычно.
Подождите пять минут после нанесения моющего средства, затем смойте теплой водой. Вымыть вещь в горячей воде с обычным моющим средством и отбеливателем (для белых вещей) или безопасным средством для стирки.
6. Высушите предмет на воздухе или на линейке.
Поскольку жирные пятна трудно увидеть на мокрой одежде, Гудман рекомендует подождать высыхание в машине, пока вы не убедитесь, что пятно действительно исчезло. Если после сушки на воздухе останется любое пятно, повторите обработку мыльным раствором и снова постирайте в горячей воде. Не сушите вещи в машине, так как высокая температура может закрепить пятно, что усложнит его удаление.
Источник: apartmenttherapy
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