Чтение Таро по одной карте для каждого знака зодиака здесь на 18 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Чтение карт Таро для каждого знака Зодиака на 18 февраля .

Итак, слушайте свое сердце. Через что вы прошли, что, по вашему мнению, могло вас сломить, а затем спросите себя, можете ли вы сделать что-то полезное с этой информацией.

Вы можете использовать свои знания, чтобы помогать другим и создать бизнес, который удовлетворит потребности, которые, как вы обнаружили, имел мир, когда вас не хватало, но никто не мог вам помочь.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 18 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Иногда вам нужно сохранять бдительность, и когда вы находитесь в месте, в котором чувствуете себя неуверенно, быть сдержанным — это нормально.

Сегодня начинается сезон Рыб, и это привлекает внимание к вашему солнечному дому скрытых врагов и кармы.

Итак, следующие 30 дней посвящены изучению более сложных жизненных уроков, которые касаются того, кому вы можете доверять, а кому вы, возможно, не сможете доверять.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Когда вы выходите знакомиться с новыми людьми, будьте лучше слушателем и меньше говорите, чтобы вы могли видеть, кто вы рядом, и узнавать их.

Сегодня начинается сезон Рыб, и это привлекает внимание к вашему солнечному дому дружбы и общения.

Это время для изучения и понимания других людей, чтобы вы могли лучше вести бизнес и знать, чем вы можете быть полезны.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Вы можете не осознавать, что находитесь на пути к вершине своей карьеры, и успех может стать сюрпризом, который вы получите за упорный труд.

Сегодня начинается сезон Рыб, и это привлекает внимание к вашему солнечному дому карьеры и социального статуса. Вы находитесь на духовном пути, поэтому обязательно прислушивайтесь к своей интуиции и доверяйте ей.

Рак (21 июня – 22 июля)

Слушай свое сердце, Рак. Сегодня начинается сезон Рыб, и это привлекает внимание к вашему солнечному дому высшего образования.

И сейчас самое время изучить ваше понимание веры в невидимое посредством медитации, молитвы и приближения к Богу через природу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня начинается сезон Рыб, и это привлекает внимание к вашему солнечному дому с общими ресурсами.

Это прекрасное время, чтобы поверить в чудеса и осознать, что иногда вам может казаться, что что-то вам недоступно, но это так. Вам просто нужно набраться терпения, проявлять усердие и задавать правильные вопросы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня начинается сезон Рыб, и это привлекает внимание к вашему солнечному дому обязательств.

Иногда вы не будете знать, во что ввязываетесь, пока не примете участие.

Вы можете обнаружить в проекте несколько сюрпризов, которые были скрыты, и вам придется пересмотреть свой подход, чтобы все заработало.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вам не обязательно делать все, и если вам нужно сделать многое, обратитесь за помощью. Сегодня начинается сезон Рыб, и это привлекает внимание к вашему солнечному дому с повседневными обязанностями. Таким образом, рутинные задачи могут ощущаться так, будто с ними связано какое-то высшее призвание.

Истина в том, что даже самые незначительные поручения являются формой служения другим. Возможно, вы не всегда слышите благодарность, но вы делаете много добра, если придерживаетесь совершенства.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Занимайтесь искусством, получайте удовольствие и проявляйте творческий подход. Сезон Рыб начинается сегодня, и это привлекает внимание к вашему солнечному дому игр. Это прекрасное время, чтобы дать волю своему воображению и заглянуть за пределы возможностей.

Замечательная идея может прийти к вам неожиданно и позволить вам увидеть потенциал нестандартно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня начинается сезон Рыб, и это привлекает внимание к вашему солнечному дому и семье. Это прекрасное время для укрепления близости и единения с членами семьи.

Но помните, что вам, возможно, придется решать определенные проблемы, о существовании которых вы не подозревали, из-за отсутствия общения или из-за того, что люди слишком долго держали все в себе.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня начинается сезон Рыб, и это привлекает внимание к вашему солнечному дому общения.

Обратите пристальное внимание на язык тела и на то, что люди не говорят, но показывают своими действиями. Социальные сигналы будут вам полезны и дадут представление об отношениях, требующих проверки температуры.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня начинается сезон Рыб, и это привлекает внимание к вашему солнечному денежному дому. Пришло время подвести итоги того, что вы делаете и почему.

Будьте уверены, что ваши намерения всегда чисты, когда дело доходит до расходования того, что у вас есть.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

С днем ​​рождения, Рыбы.

Солнце входит в ваш знак и начинает ваше солнечное возвращение. Сезон Рыб привлекает внимание к вашему солнечному дому личности. Пришло время пересмотреть свою жизнь и свои цели.

Установите для себя новые и то, что вы обнаружите, больше не вписывается в вашу идеальную жизнь, начните пересматривать и вносить важные изменения.

Источник: yourtango.

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