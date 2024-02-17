Многие медицинские работники уже покинули свое рабочее место, несмотря на то, что больница продолжает свою деятельность.

В столице Украины возникла скандальная ситуация из-за невыплаты зарплаты медицинскому персоналу. В течение четырех месяцев работники Киевской городской детской инфекционной больницы не получают свои заработанные средства. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Поэтому многие медицинские работники уже покинули свое рабочее место, несмотря на то, что больница продолжает свою деятельность.

"Мы четвертый месяц без денег и помощи. Сначала уволились работники реанимации, так что в детской инфекционной больнице она уже не существует! И это при том, что у нас есть вспышка коронавируса и гриппа, и большое количество больных в тяжелом состоянии", - рассказал один из медицинских работников.

Врачи отмечают, что не получая средства в течение четырех месяцев, они вынуждены искать другие рабочие места. Медицинский персонал выражает возмущение текущей ситуации. Они подчеркивают, что если невыплата зарплаты будет продолжаться, киевлянам придется отправлять детей с инфекционными заболеваниями для лечения в другие областные центры. Они также указывают, что ранее реанимационный отдел больницы работал эффективно, спас даже новорожденных.

"В реанимации инфекционной больницы выхаживали детишек еще без имени, которым было 25 дней от рождения. А что теперь делать, когда специалисты ушли? Ведь нужно знать, как лечить таких крох, как к ним элементарно подойти и сделать какую-то манипуляцию", - рассказывают медики .

Медики добавляют, что ситуацию обострило то, что больница оштрафована за недействующую реанимацию. Проблемы возникли после отъезда бывшего руководителя заведения за границу.

Согласно отчету заведения на начало декабря 2023 года, сумма задолженности по выплате заработной платы составила 1343186 гривен.

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