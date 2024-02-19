Вместо того, чтобы проходить несколько химических процедур, чтобы превратить седые волосы в черные, мы предлагаем вам воспользоваться естественными средствами для устранения седых волос, чтобы избавиться от этой неприятной седины.

Существует много факторов, ответственных за преждевременное поседение волос. Давайте дадим вам несколько простых домашних средств, которые помогут превратить седые волосы в естественные. Вот 8 лучших домашних средств, которые помогут избавиться от седых волос естественным путем.

1. Семена амлы и цели

Добавьте 6-7 кусочков к 3 столовым ложкам масла на ваш выбор (кокосовому, оливковому, миндальному) и кипятите несколько минут. Добавьте 1 столовую ложку порошка пажитника. Остудите, процедите и обильно нанесите на всю кожу головы на ночь. Используйте мягкий травяной шампунь, чтобы смыть утром.



Амла и цели вместе создают одно из лучших природных средств для седых волос. Индийский крыжовник или амла является богатым источником витамина С и использовался в Аюрведе для решения любых проблем с волосами. Семена пажитника или цели богаты несколькими питательными веществами, и сочетание этих суперингредиентов не только предотвращает преждевременное поседание, но и способствует росту волос.

2. Полоскание черным чаем

Вскипятите чашку воды с 2 столовыми ложками черного чая и чайной ложкой соли. Охладите и обильно нанесите на только что вымытые волосы. Дать высохнуть. Повторяйте регулярно, чтобы затемнить седые пряди.

Черный чай содержит кофеин, богатый антиоксидантами. Придавая волосам естественный темный оттенок, стимулирует рост волос и укрепляет его, придавая ему блеск. Ополаскивание волос черным чаем не только поможет вам избавиться от седых волос естественным путем , но и сделает ваши волосы блестящими, чем раньше. Беспроигрышный!

3. Миндальное масло и лимонный сок

Смешайте миндальное масло и лимонный сок в соотношении 2:3. Хорошо помассируйте кожу головы и волосы. Промыть через 30 минут.



Миндальное масло содержит витамин Е, который очень полезен для волос. Он питает корни и предотвращает преждевременное поседание . Лимонный сок не только придает волосам блеск и объем, но и способствует здоровому росту волос. Миндальное масло и лимонный сок являются легкодоступными ингредиентами, которые могут помочь вам избавиться от седых волос естественным путем.

4. Хна и кофе

Добавьте 1 столовую ложку кофейного порошка в кипящую горячую воду. Охладите и сделайте пасту с порошком хны. Дайте ему укрыться на несколько часов. Смешайте 1 столовую ложку любого масла по вашему выбору и обильно нанесите на волосы полностью. Смыть через час.



Хна является естественным кондиционером и красителем, и в сочетании с кофе он дает отличные результаты. На самом деле хна является старинным домашним средством для того, чтобы избавиться от седины.

5. Листья карри и масло

Отварите чашку листьев карри в чашечке масла, пока они не почернеют. Остудите, процедите и храните. Втирайте в волосы массирующими движениями 2-3 раза в неделю. Оставьте на ночь. Листья карри богаты витамином B и помогают восстановить пигмент меламин в волосяных фолликулах и предотвращают дальнейшее поседание. Это богатый источник бета-кератина, а также предотвращает выпадение волос. Это домашнее средство помагает езбавиться от надоедливой седины.





6. Масло позвоночника

Поместите чашку высушенных кусочков хребтовой тыквы в кокосовое масло и оставьте пропитываться и созревать в течение 3-4 дней. Кипятите масло несколько минут. Процедите и храните. Массажными движениями вотрите в кожу головы и волосы на ночь и смойте шампунем на травах по вашему выбору.



Торай содержит энзимы, которые восстанавливают пигмент, меламин в корнях волос, а также укрепляют их. Кокосовое масло является натуральным кондиционером, который делает непослушные волосы послушными.

7. Сок лука

Смешайте 2-3 чайные ложки лукового сока, 1 чайную ложку лимонного сока и 1 чайную ложку оливкового масла. Массажными движениями втереть в кожу головы и волосы и смыть через полчаса.



Эффективное решение против седых волос, лук также способствует росту волос . Он повышает фермент каталазу, таким образом темнея волосы. В сочетании с лимонным соком они придают волосам блеск и упругость.

8. Порошок шикакай

Сделайте пасту из порошка шикакай и йогурта и вотрите ее в кожу головы. Смыть через полчаса. Порошок Shikakai использовался в Аюрведе с давних времен для здоровых волос. Это натуральный шампунь и эффективный способ снизить поседение. Регулярное использование приведет к более здоровой коже головы, и вы заметите рост волос. Побалуйте и питайте свои волосы этими домашними средствами и задержите поседение. Хорошее питательное питание также играет немаловажную роль в содействии красивой блестящей гриве.

Источник: bebeautiful

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