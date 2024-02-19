Существует много факторов, ответственных за преждевременное поседение волос. Давайте дадим вам несколько простых домашних средств, которые помогут превратить седые волосы в естественные. Вот 8 лучших домашних средств, которые помогут избавиться от седых волос естественным путем.
1. Семена амлы и цели
Добавьте 6-7 кусочков к 3 столовым ложкам масла на ваш выбор (кокосовому, оливковому, миндальному) и кипятите несколько минут. Добавьте 1 столовую ложку порошка пажитника. Остудите, процедите и обильно нанесите на всю кожу головы на ночь. Используйте мягкий травяной шампунь, чтобы смыть утром.
Амла и цели вместе создают одно из лучших природных средств для седых волос. Индийский крыжовник или амла является богатым источником витамина С и использовался в Аюрведе для решения любых проблем с волосами. Семена пажитника или цели богаты несколькими питательными веществами, и сочетание этих суперингредиентов не только предотвращает преждевременное поседание, но и способствует росту волос.
2. Полоскание черным чаем
Вскипятите чашку воды с 2 столовыми ложками черного чая и чайной ложкой соли. Охладите и обильно нанесите на только что вымытые волосы. Дать высохнуть. Повторяйте регулярно, чтобы затемнить седые пряди.
Черный чай содержит кофеин, богатый антиоксидантами. Придавая волосам естественный темный оттенок, стимулирует рост волос и укрепляет его, придавая ему блеск. Ополаскивание волос черным чаем не только поможет вам избавиться от седых волос естественным путем , но и сделает ваши волосы блестящими, чем раньше. Беспроигрышный!
3. Миндальное масло и лимонный сок
Смешайте миндальное масло и лимонный сок в соотношении 2:3. Хорошо помассируйте кожу головы и волосы. Промыть через 30 минут.
Миндальное масло содержит витамин Е, который очень полезен для волос. Он питает корни и предотвращает преждевременное поседание . Лимонный сок не только придает волосам блеск и объем, но и способствует здоровому росту волос. Миндальное масло и лимонный сок являются легкодоступными ингредиентами, которые могут помочь вам избавиться от седых волос естественным путем.
4. Хна и кофе
Добавьте 1 столовую ложку кофейного порошка в кипящую горячую воду. Охладите и сделайте пасту с порошком хны. Дайте ему укрыться на несколько часов. Смешайте 1 столовую ложку любого масла по вашему выбору и обильно нанесите на волосы полностью. Смыть через час.
Хна является естественным кондиционером и красителем, и в сочетании с кофе он дает отличные результаты. На самом деле хна является старинным домашним средством для того, чтобы избавиться от седины.
5. Листья карри и масло
Отварите чашку листьев карри в чашечке масла, пока они не почернеют. Остудите, процедите и храните. Втирайте в волосы массирующими движениями 2-3 раза в неделю. Оставьте на ночь. Листья карри богаты витамином B и помогают восстановить пигмент меламин в волосяных фолликулах и предотвращают дальнейшее поседание. Это богатый источник бета-кератина, а также предотвращает выпадение волос. Это домашнее средство помагает езбавиться от надоедливой седины.
6. Масло позвоночника
Поместите чашку высушенных кусочков хребтовой тыквы в кокосовое масло и оставьте пропитываться и созревать в течение 3-4 дней. Кипятите масло несколько минут. Процедите и храните. Массажными движениями вотрите в кожу головы и волосы на ночь и смойте шампунем на травах по вашему выбору.
Торай содержит энзимы, которые восстанавливают пигмент, меламин в корнях волос, а также укрепляют их. Кокосовое масло является натуральным кондиционером, который делает непослушные волосы послушными.
7. Сок лука
Смешайте 2-3 чайные ложки лукового сока, 1 чайную ложку лимонного сока и 1 чайную ложку оливкового масла. Массажными движениями втереть в кожу головы и волосы и смыть через полчаса.
Эффективное решение против седых волос, лук также способствует росту волос . Он повышает фермент каталазу, таким образом темнея волосы. В сочетании с лимонным соком они придают волосам блеск и упругость.
8. Порошок шикакай
Сделайте пасту из порошка шикакай и йогурта и вотрите ее в кожу головы. Смыть через полчаса. Порошок Shikakai использовался в Аюрведе с давних времен для здоровых волос. Это натуральный шампунь и эффективный способ снизить поседение. Регулярное использование приведет к более здоровой коже головы, и вы заметите рост волос. Побалуйте и питайте свои волосы этими домашними средствами и задержите поседение. Хорошее питательное питание также играет немаловажную роль в содействии красивой блестящей гриве.
Источник: bebeautiful
Как избавиться от неприятного запаха из обуви: 8 лучших способов
Как избавиться от плесени на почве комнатных растений: простые советы
Чтобы не превратилась в ржавое корыто: как избавиться от влаги в салоне автомобиля