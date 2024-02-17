Сегодняшний утренний шипящий жир из бекона – это затяжной кухонный запах в этот вечер, и в этом запахе есть что-то не очень приятное. Хотите знать, как избавиться от запахов от еды? Мы поможем вам.

Как избавиться от запахов от еды

Если вы хотите избавиться от неприятного кухонного запаха, например рыбы или дыма, попробуйте некоторые из этих решений своими руками, чтобы избавиться от запахов пищи на кухне.

1. Отварите лимоны.

Сделайте лимонный пар, чтобы нейтрализовать резкие запахи. Просто разрежьте лимон пополам, добавьте его в кастрюлю с кипящей водой и дайте ей повариться десять минут. Или если у вас остались лимонные шкурки или кусочки от приготовления, вы также можете отварить их! Для еще большего устранения запаха посыпьте в воду столовую ложку или около того пищевой соды.

2. Оставьте миску с пищевой содой или уксусом на ночь.

Если ваш ужин оставил от вас стойкие запахи, попробуйте оставить одну-две миски с пищевой содой или уксусом на прилавок на ночь. Вы также можете готовить, используя один рядом, чтобы поглощать запах, когда он возникает.

3. Откройте окна и вытяжку.

Это может показаться очевидным, но один из лучших способов избавиться от запахов – это вывести их из дома, открыв окна и воспользовавшись вентиляционным отверстием над плитой, если она у вас есть. Будьте проактивны, включите вентиляционные отверстия и/или откройте несколько окон, если вы собираетесь готовить зловонную пищу, например рыбу или брокколи — вентиляция является ключевой!

4. Освежите раковину.

Если источником есть ваша раковина, вам нужно ее прочистить.

5. Тушите на плите попурри.

Вы можете сделать так, чтобы ваш дом благоухал привлекательно, даже когда вы готовите, не покупая освежители воздуха, свечи или попурри. Приготовьте собственно попурри на плите, используя продукты из вашей кухни, такие как кожура цитрусовых, яблочная кожура, гвоздика, палочки корицы, розмарин и т.д. Добавить все ингредиенты в кастрюлю с водой и варить на медленном огне во время и после приготовления. Пара не только поглотит нежелательные запахи, но и поможет увлажнить воздух в зимний сухой день.

6. Попробуйте разбрызгивающую сетку с угольным фильтром.

Если вы собираетесь жарить бекон или рыбу, хорошей идеей будет приобрести угольную сетку, поглощающую запахи. Это не только защищает плиту и столешницу от брызг жира, но и угольный фильтр впитывает запахи во время приготовления.

7. Инвестируйте в воздухоочиститель.

Воздухоочистители известны тем, что фильтруют воздух от пыли, дыма, пыльцы и шерсти домашних животных, но они также могут избавиться от сильных запахов пищи. Этот от MOOKA достаточно мал, чтобы аккуратно поместиться на кухне небольшой квартиры, и имеет умеренную цену.

8. Используйте кофейную гущу.

Кто еще не любит запах кофе по утрам? Заварка свежей кастрюли или разложение кофейной гущи в неглубоких мисках вокруг вашей кухни может помочь впитать запахи приготовления.

9. Используйте уксусную пару.

Подобно кипячению лимонов или приготовлению попурри на плите, уксусная пара является отличным способом нейтрализовать резкие запахи. Добавьте полстакана уксуса в одну чашку воды и кипятите на плите во время приготовления (или после), чтобы избавиться от любых запахов в воздухе.

Источник: allrecipes

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