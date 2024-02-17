Воин ВСУ Виталий Лашевич, получивший ранение на войне, рассказал, что имеет проблемы с документами и не имеет доступа к качественной медицине.

Виталий Лашевич, вынужденный просить милостыню в переходе из-за ранения на войне и невозможности пойти на работу рассказал в интервью для ТСН, что не может получить документы и качественную медицинскую помощь.

По словам Лашевича, они с женой живут всего на 2 тысячи гривен, которые она получает как переселенка. Работать он не может, поскольку имеет много проблем со здоровьем.

"Мне предлагали работу в Фастове за 9 тысяч гривен. Я им объяснил, что у меня не работают руки, с сердцем и головой проблемы. То есть я физически не могу пойти на работу", - отмечает он.

Кроме финансовых проблем, воины сталкиваются с бюрократическими препятствиями и проблемами доступа к качественной медицинской помощи.

"20 числа нужно будет платить коммунальные услуги. Так же нужно будет сдать анализы, обследовать сердце и грыжу. В наше время обследования не бесплатны. А собирать какие-то документы и нанимать для этого юриста, я не смогу, потому что у меня нет денег даже на хлеб", - добавляет мужчина.

Кроме того, Лашевич говорит, что ему не разрешают изменить советские документы на украинские.

"У меня есть собратья из России, которые воюют, но не имеют украинского гражданства и не могут его получить. Так же, когда я хотел поменять права и прочее, мне сказали, что советские документы не подлежат обмену", - говорит он.

Ранее Politeka уже писала о Виталие Лашевиче, который вынужден стоять в переходе с протянутой рукой.

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