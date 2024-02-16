Воин Вооруженных сил Украины, который просил денег на еду и лекарства в переходе, рассказал в интервью для ТСН, что после окончания службы на передовой многие украинские военные сталкиваются с сложнейшими финансовыми трудностями. Они, как и другие граждане, мечтают о достойной жизни, но реальность оказывается болезненной и требует немедленных мер со стороны власти и общества.

"Это не нам должно быть стыдно", – говорит воин. "Знаете, сколько таких, как я? Ребята вне штата вообще 540 гривен получают. За офицерское общежитие нужно платить 1100 грн, а получают 540 грн. А есть за что?".

Как убеждает Лашевич, многие военные вынуждены бороться за достойное существование, зарабатывая недостаточно, чтобы обеспечить себя и своих родных. Уменьшенные выплаты и отсутствие социальной поддержки создают серьезные вызовы для их финансовой устойчивости.

"Вот мы с бабой получаем 2 тысячи гривен, и это ее переселенческие. Как можно на 2 тысячи выжить двум людям?", - говорит он.

Военный отмечает, что чувствует себя второсортным, но все еще надеется, что власти изменят финансовую ситуацию для воинов в лучшую сторону.

"Нужно, чтобы власти подумали, что если человек идет с учетом тех болячек, то нужно выделить какую-то сумму, чтобы она от голода не умерла", - добавляет Лашевич.

Ранее Politeka уже писала о Виталие Лашевиче, который вынужден стоять в переходе с протянутой рукой.

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