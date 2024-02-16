Этот салат с маринованными шампиньонами очень вкусный, сытный и может пополнить коллекцию ваших любимых рецептов.

Салат с маринованными шампиньонами в сочетании с отварным или запеченным мясом – это легкое в приготовлении блюдо, которое может дополнить любой стол.

Авторкулинарной страницы cook_with_me_at_home поделилась рецептом салата с маринованиями шампиньонами и говядиной, который обожают в ее семье.

«Любимый салат моих мужчин, и я, хоть люблю овощные салаты и разные травки, тоже к нему не безразлична. Мясной, сытный, очень вкусный. Еще и делается просто и быстро», - говорит фудблогерка.

Салат с маринованными шампиньонами.

Для приготовления салата с маринованными шампиньонами необходимо подготовить следующие ингредиенты: яйца вареные – 5 шт., вареное мясо (например, говядина) – 300 г, маринованные шампиньоны – 300 г., соль и перец, а также любимые специи по вкусу, майонез для заправки.

Ход приготовления салата с маринованными шампиньонами очень простой: ингредиенты порезать кубиком, добавить специи.

Заправить майонезом можно подавать к столу.

«Вкусность!»,

«Надо попробовать»,

«Добавляю еще жареный лучок. Вкуснятина»,

"Ммм, ну это реально должно быть вкусно", - комментируют подписчики фудблогерки этот рецепт.

Салат с маринованными шампиньонами.

Отметим, что польза шампиньонов заключается прежде всего в том, что в их мякоти содержится более 20 аминокислот, в том числе все незаменимые, а также витамины группы В (В2, В5, В9, В6), РР, бета-каротин. , витамины С, Е, кальций, фосфор, натрий, калий, хром, цинк, йод

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