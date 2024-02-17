Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и хозяйстве Шестерка Жезлов и Пятерка Жезлов: вы легко преодолеете препятствия, встающие на вашем пути. Это будет напряженный день физических и умственных усилий, но следуйте намеченному пути. Возможны конфликты по финансовым вопросам с третьими лицами.

В любви и окружении Колесо Фортуны и Звезда: несмотря на неожиданные повороты, не будет никакой опасности с точки зрения более глубоких отношений, которые у вас есть в это время. Вы нашли ключевые моменты, позволяющие определить свое место в каждом из них.

В здоровье и вашей энергии Десятка Мечей и Шестерка Кубков: у вас могут возникнуть локализованные боли в центральной части туловища, либо в спине, либо в сплетениях. Возможно, есть проблемы со слабыми костями.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 6.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и хозяйстве Восьмерка Кубков и Королева Кубков: вы будете искать решение, но для полного решения проблемы вам понадобится женская фигура. Возможно, сейчас неподходящее место и время, чтобы делать это самостоятельно. Некоторые деньги, которые вы одолжили, не вернутся, не ждите их.

В любви и окружении Двойка Жезлов и Королева Монет: с вашей стороны достаточно инициативы, чтобы возобновить связь и, таким образом, не впасть в скуку. Вам следует подумать о том, чтобы попросить друга помочь вам с планом. Не забывайте.

Что касается здоровья и вашей энергии, Двойка Мечей и Дурак: ментальные блоки могут превратить ваш день в яму забот и потребностей, которых у вас раньше не было. Ваши шестая и седьмая чакры нуждаются в энергетической подпитке.

Ваш цвет и счастливое число: Фисташковый и 8.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и экономике Маг и Десятка монет: в целом день будет разносторонним. Это может быть хорошей возможностью предложить, спросить и поискать альтернативы и улучшения вашей структуры работы. Для получения материального блага вам понадобится конкретный документ, которого вы не ожидали.

В любви и окружении, Двойка Монет и Рыцарь Жезлов: раз уж вы доверились всему этому, постарайтесь теперь сделать это фиксированным и стабильным. Не стоит доверять тому, что просто потому, что вы делаете что-то хорошо, оно и получается хорошо. Также необходимо направить его в подходящее место, если вы хотите получить результат.

В здоровье и своей энергетике, Король Жезлов и Дьявол: особое внимание уделите системе кровообращения и коже. Могут появиться аллергия или необычные кожные реакции.

Ваш цвет и счастливое число: Зеленый и 1.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и хозяйстве Рыцарь Кубков и Семерка Жезлов: нужно иметь больше убежденности. Таким образом, вы поможете всем начать воспринимать вас как более слабого и неуклюжего. Не допускайте этого и приступайте к работе. Вы сможете заработать немного денег , которые должны были быть распределены, не достигнув договоренностей.

В любви и окружении Смерть и Паж Жезлов: вас ждет новый этап. Это поможет вам освежить воздух, чувства или людей. Чувствовать разочарование – это нормально, но это уже прошлое, больше не думай об этом. Присутствует человек моложе вас, который изменит ваш путь и предложит новые идеи.

В здоровье и вашей энергии, Король Монет и Десятка Жезлов: сядьте и располагайтесь поудобнее. Сегодня больше ничего не нужно. Спите больше, чем обычно.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 3.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и хозяйстве Паж Кубков и Тройка Монет: угроза, которую вы ощущаете, носит лишь временный характер. Не позволяйте себе отодвинуться на второй план и выложить карты на стол, высказывая свое мнение и борясь за свои дела, не думая ни о ком другом. Ваши финансы принесут богатство, и вы сможете им наслаждаться.

В любви и окружении Восьмерка Жезлов и Паж Мечей: сегодняшний день принесет более быстрый темп, чем вы привыкли. В этом нет ничего плохого, если вы знаете, как в нужный момент замедлиться, чтобы избежать неожиданностей. Кроме того, тем, кто хочет следовать вашему темпу, следует дать им время приспособиться к вам.

В здоровье и вашей энергии, Отшельник и Колесница: ваше подсознание посылает вам сигналы через сны, появление ностальгии по вещам прошлого и вы начинаете путать вещи.

Ваш цвет и счастливое число: Коричневый и 2.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике Семерка Кубков и Папа: убедитесь, что то, что вы испытываете и получаете, реально и, прежде всего, соответствует вам. Если что-то придет к вам, отдайте это без процентов, пусть будет видно, что вы не оставляете себе того, что принадлежит другим, будь то предметы, комментарии или энергии.

В любви и окружении, Королева Жезлов и Императрица: вы чувствуете сильный призыв следовать проекту, в котором вы сможете показать, на что вы способны, показать миру свои дары и способы их применения в повседневной жизни. Ваша привязанность будет излучать атмосферу, которая привлечет людей, с которыми вы раньше не были очень близки.

В здоровье и вашей энергетике Луна и Семерка монет: есть некоторые заботы, но если вы не можете их решить днем, не держите их во сне. Бессонница и связанные с ней расстройства будут подпитывать эту проблему.

Ваш цвет и счастливое число: оранжевый и 7.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и хозяйстве Девятка Кубков и Десятка Кубков: сегодняшний день принесет весьма замечательную гармонию, которая удивит даже всех ваших коллег. Воспользуйтесь этим, ведь вы прекрасно знаете, что каждые несколько дней возникают проблемы. Наслаждайтесь гармонией и финансовым удовлетворением.

В любви и окружении Королева Мечей и Солнце: откройте себя для немногого улучшения и прокачки с точки зрения вашего партнера. Если у вас есть предложения, хотя бы попробуйте и покажите, что вы более гибки. Ваши круги общения стабильны, и вы хорошо общаетесь.

В здоровье и вашей энергии Паж Монет и Рыцарь Мечей: вы можете увидеть повреждения рук, ног или живота. Это не обязательно связанные проблемы. Ваша энергия требует действий, чтобы двигаться вперед и попасть в ситуацию, которая требует ловкости и энтузиазма, чтобы активировать эту часть вас.

Ваш цвет и счастливое число: черный и 9.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве Пятерка Мечей и Пятерка Кубков: любой грязный поступок или намерение победить за счет других оставит вас на канате. Лучше действовать лицом к лицу и разобраться со всеми последствиями. Помните, что карма существует.

В любви и окружении Император и Семерка Мечей: не нужно вести себя так, будто другие вам что-то должны. Вы занимаете место, которому вам не место, и рано или поздно оно взорвется. Член семьи убегает от проблемы, на которую вы собираетесь пожаловаться.

В здоровье и вашей энергии Жрица и Туз Мечей: это день для покоя, чтения, медитации. Вы не заболеете, но ваши чакры необходимо сбалансировать посредством отдыха.

Ваш цвет и счастливое число: Гранат и 5.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и экономике Четверка Мечей и Повешенный: вам придется переосмыслить мелкие вопросы в карьере. Вы находитесь в момент размышлений, поиска новых путей выхода из ситуации. Если вы хотите сменить работу, будьте благоразумны и подождите. Могут возникнуть задержки в поступлении и оплате вашей задолженности.

В любви и окружении Король Кубков и Рыцарь Монет: есть два фактора, которые все больше и больше расходятся. Один из них — это щедрость поделиться всем со своим партнером, а другой — принять во внимание то, что он требует. Это две проблемы, которые касаются чего-то существенного, хотя их подход неверен.

В здоровье и вашей энергии Пустая карта и Шестерка монет: превосходное энергетическое взаимопроникновение между вашими тремя планами: физическим, ментальным и эмоциональным. Постарайтесь проявить эту щедрость, чтобы заполнить диапазон положительных вибраций.

Ваш цвет и счастливое число: желтый и 4.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и экономике Девятка Мечей и Мира: вы переживете сильные ситуации перемен, неожиданностей, глубокого переосмысления. Затем появится радуга, чтобы открыть новую главу в вашей жизни.

В любви и окружении Туз Кубков и Король Мечей: похоже, вашим чувствам потребуется больше, чем они просили раньше, желания укрепить эту связь и узнать, хотите ли вы быть именно здесь. Мужская фигура, несколько холодная на вид, станет фактором неожиданности при взвешивании всего этого вопроса.

В здоровье и вашей энергии Четверка Жезлов и Девятка Монет: цените то, что у вас есть, что вы чувствуете и то настроение, в котором вы сейчас находитесь. Наслаждайтесь этим днем ​​в полной мере и побалуйте себя чем-нибудь приятным, чтобы отпраздновать это событие.

Ваш цвет и счастливое число: Охра и 9.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и экономике Суждение и Тройка Жезлов: ваше поле зрения расширится, когда вы осознаете важный фактор в рабочей среде. Вы заметите, что определенное поведение или комментарии являются фальшивыми не для того, чтобы выставить себя в выгодном свете, а для того, чтобы навредить вашему имиджу. В финансовом отношении вы ожидаете благоприятного развития событий.

В любви и окружении Пятерка монет и Четверка монет: ваши зависимости начинают проявляться. Вам будет слишком сложно дистанцироваться от определенных людей, даже предметов. Это пробудит в вас стресс и ревность.

Что касается здоровья и вашей энергии, Четверка Кубков и Восьмерка Мечей: любые обстоятельства, связывающие вас, являются продуктом вашей одержимости и отсутствия инициативы в исправлении ситуации.

Ваш цвет и счастливое число: фиолетовый и 0.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и экономике Справедливость и Шестерка Мечей: бремя, за которое вы не несете ответственности, лежит на ваших плечах, заставляя вас неохотно ходить во все виды мест и занятий. Вы знаете, кому вам придется оставить это бремя. Подпишите бумаги, которые вы уже задумали.

В любви и окружении Туз Жезлов и Силы: огромная энергия и эмоциональный заряд, способный заставить сегодняшний день все почувствовать или все нести, в зависимости от ваших намерений. Вам придется контролировать свое терпение, чтобы быть с друзьями. Они не будут находиться в той же вибрации, что и вы, и это будет вас беспокоить.

В здоровье и вашей энергетике Восьмерка Монет и Тройка Кубков: все, что не приносит вам пользы, отложите, иначе это будет генератором негатива, которого у вас и так предостаточно. Создайте условия, которые позволят вам выделиться и почувствовать себя лучше.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 8.

Источник: magic.horoscope.

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