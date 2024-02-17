Ваше чтение Таро по одной карте для каждого знака зодиака здесь на 17 февраля , с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая.

Овен, когда вы видите Девятку Пентаклей в перевернутом виде, пришло время честно поговорить с самим собой о деньгах.

Будучи Овном, вы можете иметь склонность к перерасходу средств, поэтому эта карта говорит о том, что нужно вернуться в нужное русло с бюджетом. Если можете, избегайте импульсивных покупок вещей, которые вам не нужны, даже если в данный момент это кажется уместным.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая.

Ошибка или неуверенность в своем решении могут заставить вас чувствовать себя неуверенно, Телец, но перевернутая Шестерка Жезлов не говорит о том, что так и должно быть.

Вам становится ясно, что вашим чувствам необходимо показать правду о вашей реальности. Вас ждет масса замечательных дел. Суть в том, чтобы вы позволили себе увидеть их такими, какие они есть.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Никто не любит и не получает удовольствия, когда возникают проблемы и постоянные битвы, которые истощают ваше сердце.

Итак, когда вы видите перевернутую карту Таро Пятерка Мечей, вы получаете белый флаг капитуляции. Вселенная говорит, что скоро вас ждет большой разрыв во всем напряжении.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Императрица.

Более мягкий подход часто недооценивают и считают слабостью, но для вас, Рак, это путь, по которому вам нужно идти.

Карта Таро Императрица показывает вам, что быть самим собой — это нормально. Вам не нужно никому доказывать свою силу, применяя силу. Вы можете быть настолько нежным, насколько вам нужно, если такой способ, по вашему мнению, вам больше всего подходит.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая.

Вы не можете все время носить свое сердце на рукаве. Вам также не следует слишком беспокоиться о вещах, которые вы не можете изменить.

Возможно, вы наблюдаете, как кто-то, кого вы любите, принимает ужасные решения, но перевернутая Десятка Жезлов говорит о том, что это их жизнь и урок, который нужно усвоить. Отойдите в сторону и позвольте Вселенной выполнить свою работу, не втягиваясь в эмоциональный кризис.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Красивый дом, замечательная семья, место, которое вы можете назвать своим — это сокровища, которые вы хотите иметь в своей жизни, и Четверка Жезлов говорит, что нужно стремиться к ним и работать ради того, чего вы хотите.

Вам не придется соглашаться на меньшее, даже если на пути возникнут трудности. Они придут к вам достаточно скоро, но при этом потребуется усердие и время.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Справедливость

Мир не всегда может относиться к людям так, как следует, но ваша задача — оставаться честными, откровенными и заслуживающими доверия.

Весы, вам нужно каждый день смотреть на себя в зеркало. Итак, когда дело доходит до правильных поступков, делайте это ради честности.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Деньги — это один из ресурсов, который можно пополнить, и хотя вам может потребоваться время, чтобы вернуться туда, где вы были до кризиса, вы это сделаете.

Вещи имеют забавный способ уравниваться, когда вам внезапно приходится тратить деньги на счет или на человека. Вы получаете перерыв в работе. Проходит еще какое-то время, появляется ресурс. Это все подарки, которые помогают противостоять потере.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Скука и повторение одного и того же снова и снова — дело нелегкое, но обыденность — это еще и то, что делает жизнь сладкой.

Наслаждайтесь предсказуемостью, Стрелец. Даже если вы думаете, что это скучно и не стоит вашего времени. Однажды вы обнаружите, что это дает вам чувство безопасности и комфорта.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая.

Вам не нравятся изменения, которые вы не реализовали.

Возможно, вы не цените, когда кто-то заставляет вас делать что-то по-своему, но на этот раз важно, чтобы вы избавились от необходимости всегда быть на месте водителя. Перевернутая Шестерка Мечей говорит о том, что это еще не все, так что будьте готовы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая.

Быть богатым – это еще не все, но может быть полезно знать, что деньги всегда под рукой, если они вам понадобятся.

Нет ничего плохого в желании иметь больший доход, поэтому, если вы задаетесь вопросом, стоит ли вам искать другую работу или работать больше, эта карта говорит: действуйте, но не придавайте значения деньгам, когда дело доходит до того, что вам нужно. вы приносите домой в качестве кормильца.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Туз Мечей.

Что-то чудесное приходит к вам через мысль или идею, как говорит Туз Мечей.

Вы можете мыть волосы или делать что-то совершенно не связанное с тем, что вы осознаете, но ваш разум и сердце объединяются, чтобы помочь вам увидеть что-то кристально ясное.

Источник: yourtango.

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