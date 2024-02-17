Зловонная обувь — слишком распространенная проблема. Это может раздражать; какими бы чистыми ни были ваши ноги, кроссовки все равно несут запах. В худшем случае это может быть просто неприятным, заставляя вас спрашивать: «Как я могу избавиться от неприятного запаха из моей обуви?»
8 лучших способов избавиться от запаха обуви
1 . Пищевая сода
Хотите дезодорировать обувь с помощью домашнего средства? Используйте пищевую соду. Это природный дезодорант, поглощающий запахи и бактерии. Есть два способа использования пищевой соды для дезодорации обуви:
- Смешайте ¼ стакана пищевой соды, ¼ стакана разрыхлителя и ½ стакана кукурузного крахмала. Поместите смесь в пару хлопчатобумажных носков или посыпьте смесью оба ботинка и оставьте на ночь. Чтобы усилить аромат, добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла.
Кроме того, если вы хотите сделать это просто, посыпьте пищевую соду непосредственно в обувь и оставьте ее по крайней мере на 24 часа.
2 . Спритц уксуса
Уксус нейтрализует запахи и борется с бактериями в обуви. Просто смешайте белый уксус с водой в равных частях в бутылке с распылителем. Распылите раствор внутри обуви после использования и дайте ему высохнуть. Делая это с беговыми кроссовками после каждой пробежки, они будут дольше иметь свежий запах.
3. Майло
Еще одно домашнее средство для того, чтобы избавиться от запаха кроссовок – опустить кусочек мыла в каждый ботинок и оставить на ночь. Мыло убивает бактерии и запах, который они создают. Кроме того, мыло пористое, поэтому оно поглощает запах и заменяет его чистым ароматом мыла.
4 . Божья коровка
Высушивание излишков влаги из обуви – простой и эффективный способ избавить его от запаха. Поставьте обувь под прямой солнечный свет на несколько часов после пробежки, чтобы она полностью высохла перед следующим ношением.
5 . Носите носки
Обувь без носков – надежный способ заставить обувь пахнуть. Носки впитывают пот и влагу, которые образуются теплыми ногами. Это особенно важно, если вы склонны к потливости ног.
6 . Эфирные масла
Эфирные масла чайного дерева, гвоздики и кедра – популярные природные дезодоранты с противогрибковыми свойствами. Например, одно исследование в декабре 2007 года обнаружило, что эфирное масло гвоздики сильно угнетает рост бактерий на ногах, устраняя неприятный запах. Эти масла представляют собой тройную угрозу: борются с бактериями, устраняют запах и оставляют приятный аромат.
Капните несколько капель эфирного масла прямо в кроссовки и дайте им выветриться. Кроме того, можно смешивать эфирные масла с другими домашними средствами, такими как пищевая сода или уксус.
7 . Хорошая гигиена ног
Важно быть особенно осторожным при чистке ног. Обязательно нанесите мыло или моющее средство между каждыми пальцами ног и по всей подошве стопы и хорошо промойте. Вот еще несколько советов по гигиене ног, чтобы устранить запах обуви:
- Надевайте носки только один раз между стирками.
- Изменяйте носки и обувь сразу после тренировки, чтобы избежать попадания ненужных запахов.
- Закончив мыть ноги, убедитесь, что они полностью высушены. Любая оставшаяся на ваших ногах влага будет способствовать развитию бактерий.
Пусть ваши ноги дышат, если можете, ходите без обуви и без носков. Это поможет выветрить любой пот без распространения бактерий.
8 . Проверьте стельки
Если вы годы носите одни и те же стельки, наверное, пора их заменить. Часто источником зловонного запаха обуви являются стельки. Вы можете просто обнаружить, что новая пара стельок «волшебным образом» позволит избавиться от этого стойкого удивительного запаха.
Источник: nike
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