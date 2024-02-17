Зловонная обувь — слишком распространенная проблема. Это может раздражать; какими бы чистыми ни были ваши ноги, кроссовки все равно несут запах. В худшем случае это может быть просто неприятным, заставляя вас спрашивать: «Как я могу избавиться от неприятного запаха из моей обуви?»

8 лучших способов избавиться от запаха обуви

1 . Пищевая сода

Хотите дезодорировать обувь с помощью домашнего средства? Используйте пищевую соду. Это природный дезодорант, поглощающий запахи и бактерии. Есть два способа использования пищевой соды для дезодорации обуви:

  1. Смешайте ¼ стакана пищевой соды, ¼ стакана разрыхлителя и ½ стакана кукурузного крахмала. Поместите смесь в пару хлопчатобумажных носков или посыпьте смесью оба ботинка и оставьте на ночь. Чтобы усилить аромат, добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла.

Кроме того, если вы хотите сделать это просто, посыпьте пищевую соду непосредственно в обувь и оставьте ее по крайней мере на 24 часа.

2 . Спритц уксуса

Уксус нейтрализует запахи и борется с бактериями в обуви. Просто смешайте белый уксус с водой в равных частях в бутылке с распылителем. Распылите раствор внутри обуви после использования и дайте ему высохнуть. Делая это с беговыми кроссовками после каждой пробежки, они будут дольше иметь свежий запах.

обувь

3. Майло

Еще одно домашнее средство для того, чтобы избавиться от запаха кроссовок – опустить кусочек мыла в каждый ботинок и оставить на ночь. Мыло убивает бактерии и запах, который они создают. Кроме того, мыло пористое, поэтому оно поглощает запах и заменяет его чистым ароматом мыла.

4 . Божья коровка

Высушивание излишков влаги из обуви – простой и эффективный способ избавить его от запаха. Поставьте обувь под прямой солнечный свет на несколько часов после пробежки, чтобы она полностью высохла перед следующим ношением.

5 . Носите носки

Обувь без носков – надежный способ заставить обувь пахнуть. Носки впитывают пот и влагу, которые образуются теплыми ногами. Это особенно важно, если вы склонны к потливости ног.

6 . Эфирные масла

Эфирные масла чайного дерева, гвоздики и кедра – популярные природные дезодоранты с противогрибковыми свойствами. Например, одно исследование в декабре 2007 года обнаружило, что эфирное масло гвоздики сильно угнетает рост бактерий на ногах, устраняя неприятный запах. Эти масла представляют собой тройную угрозу: борются с бактериями, устраняют запах и оставляют приятный аромат.

Капните несколько капель эфирного масла прямо в кроссовки и дайте им выветриться. Кроме того, можно смешивать эфирные масла с другими домашними средствами, такими как пищевая сода или уксус.

обувь

7 . Хорошая гигиена ног

Важно быть особенно осторожным при чистке ног. Обязательно нанесите мыло или моющее средство между каждыми пальцами ног и по всей подошве стопы и хорошо промойте. Вот еще несколько советов по гигиене ног, чтобы устранить запах обуви:

  • Надевайте носки только один раз между стирками.
  • Изменяйте носки и обувь сразу после тренировки, чтобы избежать попадания ненужных запахов.
  • Закончив мыть ноги, убедитесь, что они полностью высушены. Любая оставшаяся на ваших ногах влага будет способствовать развитию бактерий.

Пусть ваши ноги дышат, если можете, ходите без обуви и без носков. Это поможет выветрить любой пот без распространения бактерий.

8 . Проверьте стельки

Если вы годы носите одни и те же стельки, наверное, пора их заменить. Часто источником зловонного запаха обуви являются стельки. Вы можете просто обнаружить, что новая пара стельок «волшебным образом» позволит избавиться от этого стойкого удивительного запаха.

Источник: nike

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