Хотите дезодорировать обувь с помощью домашнего средства? Используйте пищевую соду. Это природный дезодорант, поглощающий запахи и бактерии. Есть два способа использования пищевой соды для дезодорации обуви:

Смешайте ¼ стакана пищевой соды, ¼ стакана разрыхлителя и ½ стакана кукурузного крахмала. Поместите смесь в пару хлопчатобумажных носков или посыпьте смесью оба ботинка и оставьте на ночь. Чтобы усилить аромат, добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла.

Кроме того, если вы хотите сделать это просто, посыпьте пищевую соду непосредственно в обувь и оставьте ее по крайней мере на 24 часа.

2 . Спритц уксуса