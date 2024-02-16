Эксперт упомянул переброску нескольких полков российских войск в Курскую и Брянскую области два месяца назад.

Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба ответил на вопрос зрителя о возможном наступлении российских войск на Сумы в своем YouTube-канале. Он отметил, что по данным ГУР и Генштаба, пока нет признаков того, что россия формирует ударные группировки напротив Сумской области.

Жданов выразил удивление по поводу возникновения такой волны обсуждений и подчеркнул, что разведка обеих сторон сейчас так организована, что незаметно для противника практически невозможно перебросить даже батальон.

Он привел пример событий в районе Авдеевки, где разведка своевременно выявила попытку врага перебросить колонну техники для усиления натиска, и предотвратила это. Еще одним примером он упомянул переброску нескольких полков российских войск с Луганщины в Курскую и Брянскую области два месяца назад.

"Разведка ВСУ оперативно обнаружила и зафиксировала эти действия, подсчитав их численность и состав. Вдоль всей границы установлено около полмиллиона мин, и нужно помнить о строительстве инженерных сооружений и укреплении обороны" - заметил эксперт.

По мнению Жданова, единственной угрозой на границе Сумской области являются российские диверсионно-разведывательные группы, которые постоянно пытаются проникнуть на украинскую территорию для совершения диверсий или нанесения ущерба.

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