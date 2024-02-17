Чтобы удалить пятно от клея, сначала ознакомьтесь с инструкциями по удалению клея из ткани на упаковке клея. Если указаний нет, выполните следующие действия. Начните с того, что дайте клею высохнуть, затем осторожно удалите излишки тупым ножом. Теперь вам понадобится только ведро или раковина для замачивания и жидкое моющее средство для удаления основных пятен от клея. Для других липких пятен предварительно обработайте их спиртом или жидкостью для снятия лака. Читайте дальше, чтобы получить пошаговые советы по удалению пятен клея.
Как удалить клей из ткани: основы
Выскребите излишки клея из ткани вилкой или ножом для масла, осторожно, чтобы не порвать ткань.
Замочите одежду в холодной воде на 5 минут, затем удалите весь разрыхлившийся клей. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока клей не будет удален.
Используйте колпачок, чтобы убедиться, что вы используете нужное количество жидкого стирального средства и налейте его в дозатор стирального средства, если у вас машина HE, или непосредственно в барабан перед загрузкой одежды, если у вас машина не HE.
Поместите одежду в стиральную машину вместе с другими вещами. Стирать в обычном режиме при горячей указанной температуре стирки. Всегда проверяйте инструкции на этикетке по уходу за одеждой.
После завершения цикла немедленно извлеките одежду.
Если пятно осталось, повторите шаги 2-5 перед сушкой.
Источник: tide
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