Чтобы удалить пятно от клея, сначала ознакомьтесь с инструкциями по удалению клея из ткани на упаковке клея. Если указаний нет, выполните следующие действия. Начните с того, что дайте клею высохнуть, затем осторожно удалите излишки тупым ножом. Теперь вам понадобится только ведро или раковина для замачивания и жидкое моющее средство для удаления основных пятен от клея. Для других липких пятен предварительно обработайте их спиртом или жидкостью для снятия лака. Читайте дальше, чтобы получить пошаговые советы по удалению пятен клея.