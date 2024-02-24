В Харьковской области бывший полицейский приговорен к 15 годам заключения и конфискации имущества за измену Украины.

По приговору Дзержинского районного суда города Харькова, мужчина, перешедший на сторону России во время оккупации, признан виновным в государственной измене.

Согласно материалам судебного процесса, обвиняемый работал участковым офицером полиции до начала войны и во время оккупации Изюма перешел на сторону оккупантов, работая в оккупационной "полиции" до сентября 2022 и агитируя своих коллег вступить на сторону России.

В суде осужденный отрицал свою вину, утверждая, что был вынужден сотрудничать с оккупантами из-за угроз. Работал "за еду", потому что платить только обещали. Он также указал, что не причинял вреда Украине и не передавал россиянам информацию о своих коллегах.

В сентябре оккупанты провели "эвакуацию" из Изюма, но скрылись без своих подельников. Подсудимый также получил серьезную травму из-за взрыва мины, в результате чего потерял часть своей ноги.

Суд также рассмотрел показания коллег подсудимого и узнал, что они были сознательны его измены и отказались от предложений перейти на сторону России, после чего их обыскали оккупанты.

Несмотря на утверждение подсудимого и его матери о давлении со стороны окупантов, суд принял решение о его вине и приговорил к лишению свободы на 15 лет, а также лишил звания "старшего лейтенанта полиции".

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