По приговору Дзержинского районного суда города Харькова, мужчина, перешедший на сторону России во время оккупации, признан виновным в государственной измене.
Согласно материалам судебного процесса, обвиняемый работал участковым офицером полиции до начала войны и во время оккупации Изюма перешел на сторону оккупантов, работая в оккупационной "полиции" до сентября 2022 и агитируя своих коллег вступить на сторону России.
В суде осужденный отрицал свою вину, утверждая, что был вынужден сотрудничать с оккупантами из-за угроз. Работал "за еду", потому что платить только обещали. Он также указал, что не причинял вреда Украине и не передавал россиянам информацию о своих коллегах.
В сентябре оккупанты провели "эвакуацию" из Изюма, но скрылись без своих подельников. Подсудимый также получил серьезную травму из-за взрыва мины, в результате чего потерял часть своей ноги.
Суд также рассмотрел показания коллег подсудимого и узнал, что они были сознательны его измены и отказались от предложений перейти на сторону России, после чего их обыскали оккупанты.
Несмотря на утверждение подсудимого и его матери о давлении со стороны окупантов, суд принял решение о его вине и приговорил к лишению свободы на 15 лет, а также лишил звания "старшего лейтенанта полиции".
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