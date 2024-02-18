В Волынской области мужчина избегал мобилизации из-за того, что его знакомые пали на войне или пропали без вести.

В Волынской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации. Он не приходил в ТЦК, ссылаясь на то, что многие его знакомые пропали без вести или погибли от войны.

Приговор был вынесен Гороховским судом Волынской области. По данным суда, в сентябре 2023 года военно-врачебная комиссия определила мужчину как пригодного к службе в армии, но он избегал мобилизации, скрываясь от военной власти и не посещая военный комиссариат.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и выразил раскаяние, объяснив, что избегал службы из-за того, что многие его друзья и знакомые пропали без вести или погибли от военных действий. Он надеялся на милосердие суда и просил не наказывать его.

Суд учел признание вины мужчины, но в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины назначил ему три года лишения свободы.

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