Организаторами мошеннической деятельности являются две женщины - им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

В Украине действовала преступная группировка, которая обманула украинцев более чем на 45 млн грн. Потерпевшие собирали средства на беспилотники для отправки знакомым военным в зону боевых действий. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В результате анализа предложений по продаже беспилотников 92 потерпевших стали жертвами мошенников, потеряв более 45 миллионов гривен. Среди пострадавших есть граждане всех регионов Украины всех возрастов и профессий, которых объединило желание поддержать украинских военных.

Полиция установила, что потерпевших привлекла низкая цена на предлагаемые товары, которая составляла менее 20-25% от рыночной стоимости. Кроме того, преступники выполнили несколько начальных заказов, чтобы выглядеть более надежными. Большинство клиентов не получили ни товара, ни возврата денег. Мошенники использовали полученные средства по собственному усмотрению.

Организаторами мошеннической деятельности являются две женщины. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители обнаружили, что во время энергетических кризисов их компании продавали и не поставляли 40 стартерных аккумуляторов, а также во время бензинового кризиса реализовали недействительные топливные талоны. В 2023 году следователи Нацполиции объявили подозрения этим женщинам и передали обвинительные материалы в суд для рассмотрения дела.

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В феврале этого года оперативники Департамента уголовного обыска и следователи Национальной полиции провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории города Киева, Одесской и Волынской областей. Во время обысков изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, регистрационные номера и документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, которые использовались мошенниками.

Кроме того, имущество подозреваемых на сумму свыше 4,5 миллиона гривен и 28,6 миллиона гривен на банковских счетах, использованных в схеме, было арестовано.

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