В Луцке, в школе №5, учительница математики вызвала скандал, заметив детям, что их могут уничтожить россияне. Она также утвердила, что она, как представитель рф, может быть спасена от этой судьбы. Об инциденте сообщил 12 канал .
Именно учительница Ирина Малыхина стала главной фигурой конфликта. Школьники сделали аудиозапись инцидента на одном из уроков. Известно, что в прошлом это учебное заведение имело исключительно русский язык преподавания.
"Мало того, что вы украинцы, нас истребят так и так. Ладно, я еще россиянка, меня может еще кто-то спасет. То есть меня спасут, я россиянка, а вы куда денетесь? Так думайте уже об этом, о своем будущем", - говорится в аудиозаписи.
Руководство школы немедленно вмешалось в ситуацию и сообщило о ней в департамент образования. В департаменте образования Луцка заявили, что приняты меры в связи с инцидентом и учительница извинилась за свои действия.
"Проведена работа, существуют объяснения и определенные доказательства. Будет принято соответствующее решение, будет ли это выговор или увольнение - это не главное. Важно, что работа по этому вопросу была проведена. По моим данным, педагогиня извинилась за свои действия", - отметил директор департамента образования города Виталий Бондарь.
Позже стало известно, что учительницу наказали выговором. Журналисты телеканала нашли на Facebook лицо с таким именем. В профиле указано, что она работает учителем математики в школе №5. Интересно, что большинство ее публикаций на русском языке были опубликованы в 2019 году.
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