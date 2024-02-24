На суде мужчина признал свою вину лишь отчасти и начал оправдываться, а также придумывать разные небылицы.

В Закарпатской области осудили мужчину, получившего повестку, однако уклонился от мобилизации. На суде мужчина вину признал частично. Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

Согласно приговору суда, мужчина прошел медицинское освидетельствование 30 ноября 2022 года и был признан годным к военной службе. В тот же день он получил повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину лишь отчасти. Он объяснил, что действительно прошел медицинское освидетельствование, во время которого отметил во врачебной карточке о своих врожденных невусах кожи туловища. Также он отметил, что в 2015 году был признан непригодным к военной службе в мирное время и ограничен годным в военное время, однако эти обстоятельства не были учтены комиссией.

Мужчина также утверждал, что повестки ему не вручали, хотя его подпись находится на документах. Он добавил, что избежал мобилизации по неосведомленности, а также потому, что считал, что имеет основания для отсрочки. Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году испытательного срока.

Напомним, что лицо, уклоняющееся от мобилизации, известное как военнообязанное, не появляется на вызов для проверки военно-учетных данных или избегает отправки в армию. За такие действия могут быть применены административная или уголовная ответственность.

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