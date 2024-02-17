Пекинскую капусту употребляют в салатах и добавляют в борщ. Из нее выходят нежнейшие голубцы и пикантные закуски.
Одна из них – маринованная пекинка.
Итак, для маринования пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста 500г, морковь 100г, кориандр молотый 1ч.л., чеснок 4 зуб.
Маринованная пекинская капуста.
Для маринада: растительное масло 100г, уксус 2ч.л., сахар 1ч.л, соль 2ч.л.
Рецептом маринованной пекинской капусты поделился фудблогер и автор страницы «dmytro.bakhmetyev».
Пекинскую капусту нарезаем и выкладываем в глубокую миску, добавляем морковь, которую необходимо натереть, как для закуски морковь по-корейски.
Далее добавляем к овощам нарезанный чеснок и кориандр.
«Для маринада возьмем растительное масло, добавим уксус, сахар и соль. Поставим на огонь, доведем до кипения и заливаем капусту», - рассказал фудблогер о ходе приготовления маринованной капусты.
Маринованная пекинская капуста.
Пекинскую капусту перемешиваем, выкладываем в контейнер и ставим в холодильник на 7-8 часов.
«На ночь, попросту говоря. И утром вы получите невероятно вкусную маринованную капусту, которая хрустит и доставляет удовольствие», - отметил Дмитрий.
Маринованная пекинская капуста.
Фудблогер также уточнил, что в приготовлении можно использовать яблочный уксус.
«Ох, выглядит очень аппетитно!»,
«Такая вкуснятина!»,
«Обязательно приготовлю, спасибо за рецепт»,
«О, мне такое нужно. Хороший рецептик» , - комментируют подписчики фудблогера рецепт маринованной пекинской капусты.
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