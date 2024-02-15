Таисии Повалий, назвавшей Путина "борцом с нацизмом", было заочно предъявлено подозрение за три уголовных статьи: призывы к войне, оправдание агрессии России и коллаборационизм. Угрожает ей до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Эту информацию распространила пресс-служба СБУ, отметив, что на основании собранной доказательной базы она была признана виновной в вышеупомянутых преступлениях. В частности, певица и бывший народный депутат продолжает оправдывать агрессивную войну РФ против Украины.

В связи с пребыванием обвиняемой на территории России принимаются меры по ее привлечению к ответственности за совершенные правонарушения. Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Винницкой области под руководством областной прокуратуры.

Детали измены Повалий:

Перед российским вторжением Таисия Повалий уехала в Россию, получила гражданство и публично поддержала кремлевский режим. В своих интервью она хвалила Путина и призвала к захвату всей Украины. Также пыталась дискредитировать украинских защитников, защищавших Киев. В 2023 году она выступила на концерте в Луганске по приглашению террориста Пасечника, выразив поддержку российским оккупантам и героизируя их действия против Украины.

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