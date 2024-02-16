Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и хозяйстве Императрица и Паж Мечей: одна из худших вещей – не доверять тому, что делаешь, и это будет происходить с тобой. Вы ожидаете отдать больше себя, но, пока это видно, сохраняйте свои способности устойчивыми и двигайтесь вперед с тем, что у вас есть. У вас есть отличная способность управлять своими счетами.

В любви и окружающей среде, Королева Монет и Солнце: это хороший день, чтобы чувствовать себя непринужденно, заниматься чем-то с близкими вам людьми и, прежде всего, осознавать, кто рядом с вами. Цените это, ведь когда человек по какой-либо причине исчезает, наступают драмы.

Что касается здоровья и энергии, Король Жезлов и Тройка Кубков: у вас будет идеальная энергетическая гармония. Это день, полный жизненной энергии и энтузиазма.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 3.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и хозяйстве Паж Жезлов и Семерка Кубков: вы откликнетесь на призыв члена младше вас разрешить сомнение, но не проблему, с историей для вас. Вы начинаете видеть хорошую основу для своего заработка.

В любви и окружении Умеренность и Десятка Кубков: будет хорошее взаимопонимание и общение. Улучшения заметны после небольших происшествий. Вам захочется объединить важных для вас людей, используя себя как мост между ними.

По здоровью и энергии, Туз Кубков и Мира: ваше нынешнее состояние позволит вам сделать все, что вы предложите, в пределах разумного, очевидно. Вам следует войти в контакт с элементом воды, приняв очищающие ванны, находясь рядом с водой или увлажняя себя больше, чем обычно.

Ваш цвет и счастливое число: Оранжевый и 2.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и хозяйстве Влюбленные и Пятерка Мечей: возможны некоторые столкновения с другим человеком при принятии какого-либо решения. Мнение должно быть максимально обоюдным, что избавит вас таким образом от ненужной ссоры. Что касается денег , кто-то попытается выкупить свой долг перед вами.

В любви и окружении Девятка Монет и Император: после сотрудничества и продвижения вперед в эмоциональных вопросах предайтесь мирским, материальным удовольствиям, потому что они будут у вас под рукой. Нет ничего плохого, если этого не будет в избытке. Мужская фигура может преподнести вам неожиданный подарок.

В здоровье и вашей энергии Жрица и Пятерка Кубков: если вы выйдете за здоровые пределы, вы уже знаете, что вероятность плохого самочувствия увеличивается. У вас есть все шансы страдать от тошноты, низкого или высокого кровяного давления, аллергии и любого небольшого, но серьезного заболевания в организме.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 6.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и экономике Королева Мечей и Шестерка Мечей: вы хотите изменить свою рабочую среду, потому что, поскольку вы не можете изменить того, с кем работаете, склонность к этому возрастает все больше и больше. Стоимость материальных активов может повыситься.

В любви и окружении Девятка Мечей и Десятка Жезлов: когда мы терпим неудачу и она начинает повторяться, это знак для нас измениться или выйти из нее. Не ждите, пока другой человек изменится, потому что это маловероятно. Из-за этого вам будет стоить слишком много энергии, чтобы участвовать в каком-либо разговоре или строить планы с близкими.

В здоровье и вашей энергии, Рыцарь Монет и Девятка Кубков: несмотря на ваш менталитет, приятно знать, что у вас есть внутреннее желание хотеть стать лучше. На данный момент помогите себе перед зеркалом, улучшая свой внешний вид и выполняя такие практики, как чтение или медитация.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 4.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и экономике Королева Жезлов и Двойка Жезлов: у вас все под контролем, или вы так думаете, но на данный момент вы можете быть спокойны. Вы чувствуете уверенность в том, что делаете, в своем рабочем кругу и в идеях на будущее, которые начинаете строить. Ваша прибыль постепенно увеличивается.

В любви и окружении Туз монет и Семерка Жезлов: не позволяйте вашим отношениям руководствоваться только материальными проявлениями привязанности. Вы также не ищете духовной связи там, где нет контакта или физического прикосновения. Найдите золотую середину между ними.

В здоровье и вашей энергетике Отшельник и Тройка Мечей: наблюдается некоторый спад настроения из-за дискомфорта в спине или во рту. Проверьте это как можно скорее, потому что у вас мало времени.

Ваш цвет и счастливое число: черный и 4.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике Справедливость и Четверка монет: вы подпишите документы, чтобы продвинуться вперед по вопросу, касающемуся финансовых вопросов. До выигрыша еще далеко, но вы начинаете видеть движение. Имейте в виду, что вам придется немного сэкономить на дополнительных расходах.

В любви и окружении, Волшебник и Дурак: что бы вы ни делали или собираетесь начать, испытайте это без особого анализа. Не сосредотачивайтесь на том, как вы будете себя чувствовать завтра, если сегодня у вас особое отношение. У вас будут инструменты, необходимые для решения этой проблемы.

В здоровье и вашей энергетике Семерка Монет и Звезда: могут появиться небольшие проблемы, связанные с кожей, волосами или общей сухостью. Попросите своих существ света об улучшении, и они дадут вам его.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 8.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и экономике Тройка Монет и Шестерка Жезлов: у вас будут одни из лучших времен в течение длительного времени, поскольку вы увидите, что ваши усилия будут вознаграждены либо теми, кто занимает высокие посты, либо людьми вашего собственного ранга. Вы можете быть немного похожи на повторяющуюся фигуру, которую они просят о помощи. Имейте в виду, что вы должны уметь отличать просьбу от лести.

В любви и окружении Шестерка Монет и Двойка Мечей: вы чувствуете себя в долгу перед более чем одним человеком. Вы хотите показать, как вы к ним относитесь, но ваше эго мешает вам сделать это в виде гордости, смущения или раздражительности. Каждый заслуживает безмятежного и целеустремленного образа вас прямо из сердца.

В здоровье и вашей энергетике Двойка Монет и Восьмерка Жезлов: пока вы можете наслаждаться приемлемым настроением, но ваша энергия резко упадет, если не предотвратить простуду или токсические вещества.

Ваш цвет и счастливое число: фиолетовый и 3.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и экономике Колесо Фортуны и Пустая карта: в этой области вас ждет столько поворотов сюжета, что вам придется ждать, пока Вселенная положит карты вам на стол. Откройте глаза пошире, потому что все может сбыться, поэтому будьте осторожны с тем, что вы думаете или высказываете словами.

В любви и окружении Четверка Кубков и Паж Кубков: ваша голова слишком много замышляет для тех немногих событий, которые происходят. Это называется недоверием не только к другим, но и к самому себе. Откройте себя невинности и состраданию, чтобы получать эмоции в их самом чистом виде.

В здоровье и вашей энергии Пятерка Монет и Башня: у вас произойдет значительное падение настроения, ведущее к болезни или развитию недомоганий.

Ваш цвет и счастливое число: Коричневый и 0.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и экономике Туз Жезлов и Рыцарь Мечей: будьте сильными перед лицом грядущих событий. Вам нужно быть сосредоточенным, чтобы сделать шаг вперед, независимо от того, присоединится ли к вам кто-то еще. Ваши финансы заметят выгоду, но не количественную, а качественную.

В любви и окружении Паж Монет и Шестерка Кубков: возможно, есть желание продемонстрировать свои намерения и желания. Это хорошо с точки зрения ничего не скрывать, но не обязательно занимать позицию полной прозрачности, потому что это может стать палкой о двух концах. Ваш подростковый возраст отразится на семейной ситуации.

В здоровье и вашей энергии, Король Монет и Повешенный: важна ваша осанка. Сколько бы вы ни двигались, если потом не позаботиться о осанке, движение будет бесполезным.

Ваш цвет и счастливое число: Гранат и 1.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве Туз Мечей и Король Мечей: в вас сегодня будет царить решительность. Правда, при таком поведении в образе других вы можете произвести впечатление нелюдимого, угрюмого и принести с собой холодность. То, что думают другие, не должно иметь для нас значения.

В любви и окружении Королева Кубков и Восьмерка Мечей: хотя вы и справляетесь со своими эмоциональными связями, как можете, вам следует держать ту женскую фигуру, которая усложняет вам жизнь, насколько это возможно, независимо от того, находится она в любовная сфера. Она создает эмоции, которые вам не принадлежат.

В здоровье и своей энергии, Король Кубков и Дьявол: следите за своей интимной зоной, мочевыделительной системой и минералами крови. Вы можете страдать от дефицита некоторых питательных веществ.

Ваш цвет и счастливое число: Желтый и 1.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и экономике Суждение и Тройка Жезлов: хорошие новости для расширения границ и идей для реализации. Вы станете свидетелем обновления во всех смыслах, как для себя, так и для других. Ваши финансы позволят вам наладить дела, которые до сих пор казались вам трудными.

В любви и окружении Двойка Кубков и Колесница: мало-помалу вы приближаетесь к желаемому. Вы достигнете некоторых целей, которые вы определите как важные или мимолетные. Через долгое время в гости приходит любимый человек.

В здоровье и вашей энергии Десятка Мечей и Силы: хотя с психологической точки зрения это не лучший день, у вас есть резервы, чтобы отдать всю себя и не подвести других.

Ваш цвет и счастливое число: Охра и 0.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве Смерть и Рыцарь Жезлов: чувствуете приближение кризиса. Этот кризис – это концепция перемен и движения вперед. Вы не боитесь этого, но вы не подготовились, зная, что воздействие будет сильнее. Увеличьте темп, если не хотите быть последним.

В любви и окружении Рыцарь Кубков и Четверка Жезлов: вы уже имеете в виду, в каком направлении двигаться в отношении ваших отношений. Вы приняли хорошее решение, потому что теперь, глядя на ситуацию, вы все понимаете. Рядом с вашим домом или в вашем доме состоится особенный праздник.

В здоровье и вашей энергии Семерка Мечей и Пятерка Мечей: не откладывайте на завтра то, что можно побаловать сегодня. Вы усугубляете эту проблему со здоровьем и знаете, что это не очень хорошая идея.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 4.

Источник: magic.horoscope.

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