Чтение Таро по одной карте для каждого знака зодиака здесь на 16 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что бы ни принес вам этот день, он принесет вам много захватывающей энергии.

Итак, что же принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро?

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Соберись, Овен. Хотя нехорошо предполагать, что день будет трудным, Девятка Жезлов обещает, что вы столкнетесь с трудными людьми.

Когда вы думаете про себя: «Ух ты, это я или они, скорее всего, это «они». Ищите выход, как часто предполагает Вселенная — работайте в одиночку и делайте что-то самостоятельно. На сегодняшний день это все, что вы можете сделать.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Восьмерка Кубков говорит о том, что вы, Телец, находитесь на грани эмоционального истощения.

Возможно, вы чувствуете последствия Полнолуния сегодня или, может быть, после напряженного Дня святого Валентина вы еще не оправились от позднего выхода в понедельник.

Какой бы ни была причина, сейчас самое время замедлиться. Вам нужно позволить своему телу наверстать упущенное. Возможно, вздремнуть или, возможно, лечь пораньше и хорошо выспаться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Влюбленные в перевернутом положении.

Что ж, Близнецы, вы попробовали эти отношения в старом колледже, и оказалось, что вы сделали неразумный выбор, и сейчас вам больно признавать это.

Вы видите красные флаги ясно, как день, и хотя раньше они махали вам, вы думали, что, возможно, этот человек изменился, но это не так.

Отряхнитесь, Близнецы. Сегодня вам грустно, но завтра, а затем в следующем месяце ваше сердце будет на несколько световых лет впереди того, где вы находитесь сейчас. Просто это займет немного больше времени.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Колесница.

Колесница говорит, что вы находитесь в начале подъема, и именно поэтому вы чувствуете необходимость каждый день преодолевать трудности. Вы амбициозны, но бывают дни, когда крысиные бега кажутся слишком трудными.

Хотя отказ от курения звучит заманчиво, вы пожалеете об этом выборе. Прямо сейчас эта карта Таро говорит: держитесь там, пока не достигнете того места, куда хотите.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая.

Вы сами себе начальник, Лев, и карта Таро Дьявол в перевернутом положении говорит вам повторить это и записать на видном месте каждый день.

Вас пинали и избивали, но посмотрите, как вы снова поднимаетесь на вершину.

Бывают дни, когда вы можете беспокоиться о том, насколько хорошо и скоро вы оправитесь от случившегося, но эта карта — знак того, что вы возвращаетесь к вершине.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая.

Если вам предоставляется возможность, используйте ее. Может возникнуть много вопросов относительно того, насколько хорошо все будет работать, но сейчас самое время приступить к тому, что предлагает вам Вселенная.

Вы можете ожидать множество результатов, но вы не узнаете, если откажетесь внести в игру немного скина.

Единственный верный способ узнать, готовы ли вы воспользоваться этим шансом и насколько хорошо он оправдается, — это начать с чего-то и испытать его на себе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.

Ситуации и обстоятельства сомнительны, и вы не можете предсказать будущее. Итак, Весы, вы делаете все возможное, используя то, что у вас есть.

Туз пентаклей в перевернутом положении говорит о том, что вам, возможно, предстоит сделать слишком много дел прямо сейчас. Ваши задачи больше, чем вы можете выполнить самостоятельно, поэтому обратите внимание на свои страхи.

Они могут заставить вас внезапно отреагировать, чтобы защитить себя, но вам нужно знать, существует ли это реальная проблема или это просто тень беспокойства, потому что вы боитесь, что она станет проблемой.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Сегодня кто-то обязательно нажмет на ваши кнопки, и вы можете найти это очень привлекательным или совершенно раздражающим.

Часть вас любит ссориться с человеком, который может завладеть вашим остроумием и, возможно, находит вас очаровательным, когда вы высказываете сарказм. Но баланс существует, и вам обязательно захочется его найти.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Этот День святого Валентина, возможно, был неудачным, возможно, вы были одиноки или просто лелеяли свое сердце, чтобы исцелиться после расставания.

Но эта карта Таро Десятка Кубков показывает, что на вашем пути появятся новые отношения. Вы можете обнаружить, что наконец готовы снова влюбиться. И даже если ты не ищешь, именно тогда ты встречаешь человека своей мечты.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Не все придет к вам тогда, когда вы будете готовы, поэтому вам нужно терпеливо ждать ответов.

Отшельник в перевернутом положении говорит, что вы вступаете в период, когда тишина и покой помогают вам понять, что пытается сказать ваше сердце.

Возможно, вы не сможете отключиться от всего шума жизни, находясь в ней, поэтому ретрит, даже если он проводится в вашей спальне на несколько часов без каких-либо перерывов, может помочь вам разобраться во всем и обрести ясность.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Может возникнуть ощущение, что тяжесть мира давит на ваши плечи, и когда вы сталкиваетесь с невозможным, вы можете начать ругать себя.

Скоро вы эмоционально выйдете на свежий воздух. Это темное облако рассеется, и вы снова вернетесь к своему беспечному состоянию.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Паж Мечей.

Паж Мечей связан с получением сообщения, и сегодня вы можете получить информацию о важном предмете или ситуации.

Хотя вам хотелось бы быть в курсе событий как можно скорее, вы можете пропустить звонок или не увидеть текст при его отправке.

Итак, Рыбы, держите под рукой зарядное устройство для телефона, особенно если вам предстоит что-то важное.

Источник: yourtango.

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