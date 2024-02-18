В конце прошлого года были разоблачены и задержаны еще два бывших заместителя председателя правления банка.

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генпрокурора бывшему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" было поставлено в известность о подозрении по статьям 255 и 191 Уголовного кодекса Украины. Подробности раскрыла прес-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, бывший заместитель председателя правления банка, являясь членом кредитного комитета, в 2010 году присоединился к преступной организации, возглавляемой одним из собственников банка. Он заключил кредитные соглашения на вновь созданное юридическое лицо, контроль над которым имел лидер организации, не имевшей собственного имущества или финансовой истории. Только в одном эпизоде ​​деятельности участников преступной организации установлены убытки более чем в 560 млн грн.

Затем участники организации заключали внешнеэкономические соглашения между компанией и нерезидентами за рубежом с целью вывода средств из банка. Как результат, со счетов банка незаконно было выведено более 147 млн. гривен и 17 млн. евро кредитных средств, которые были перечислены на счета компаний-нерезидентов.

Также с помощью подставных лиц эксвладелец банка осуществил захват контроля над частным обществом, искусственно получавшим кредитные средства от банка. Решение о предоставлении кредитов принималось Кредитным Комитетом учреждения, в которое входили лица, привлеченные эксолигархом, а именно председатель и члены Правления АО "Банк "Финансы и Кредит", включая заместителей председателя правления.

В конце прошлого года были разоблачены и задержаны еще два бывших заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Им было предъявлено подозрение по аналогичным статьям Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Суд установил суммы залога в размере 450 млн. грн. и 467 млн. грн. На сегодняшний день сумма залога не была уплачена.

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