Используйте моющее средство, лимонный сок и уксус. Еще одно мощное домашнее чистящее средство предусматривает смешивание средства для мытья посуды с лимонным соком, которое помогает дезодорировать, и уксусом. Будьте осторожны, чтобы не добавлять слишком много средства для мытья посуды в этот раствор, поскольку он может привести к полосам в случае чрезмерного использования. В ведро теплой воды добавьте следующие ингредиенты:

Одна-две чайные ложки средства для мытья посуды.

Четыре столовые ложки лимонного сока.

Полстакана белого уксуса. Если его нет, можно использовать нашатырный спирт.

Избегайте чистящих магазинных средств. Хотя существует много торговых марок средств для мытья окон, они, как правило, содержат чрезмерное количество мыла, что влечет за собой полосы. Таким образом, вам лучше использовать ровную часть смеси уксуса и воды или самодельный чистящий раствор, чтобы помыть зеркало.

Источник: wikihow

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