Помимо того, что ржавчина может быть непривлекательной, она может впоследствии прорезать ваш любимый нож или другие металлические предметы. Чтобы избежать этого, вы должны решить проблемы ржавчины, как только вы их заметили. К счастью обычно вы можете удалить пятна ржавчины с помощью пищевой соды и небольшого количества жира.
Почему это работает
Пищевая сода удаляет ржавчину двумя способами. Первый – с песком. Пищевая сода является слегка абразивной, что придает ей определенную очищающую силу для удаления ржавчины.
Он также может использовать химическую реакцию для борьбы с ржавчиной. Пищевая сода является щелочным или основным веществом. Таким образом, он реагирует с кислотами, как уксус, образуя пузырьки. Это действие пузырьков помогает снять ржавчину с металлических поверхностей. Шипящее действие действует и на другие пятна, поэтому вы, вероятно, встретите много рецептов домашних очистителей с использованием пищевой соды и белого уксуса, если будете искать в Интернете советы по очистке.
Как удалить ржавчину с помощью пищевой соды
Чтобы удалить ржавчину с помощью пищевой соды, добавьте в соду воду, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на пятно ржавчины, полностью покрыв ее, налейте чуть-чуть белого уксуса поверх пищевой соды, а затем уйдите. Оставьте ржавчину пропитаться под смесью соды и уксуса на несколько часов, чтобы она успела подействовать.
Когда вы вернетесь, потрите ржавчину куском мокрой металлической ватки или проволочной щетки. Вы также можете использовать морщинистую алюминиевую фольгу в качестве чистящего средства. Энергично потрите ржавчину, затем промойте предмет в теплой воде, чтобы удалить остатки пищевой соды. Повторите процесс, если необходимо, а затем тщательно высушите предмет, когда закончите.
Альтернативы для удаления ржавчины
Пищевая сода и уксус хорошо удаляют поверхностную ржавчину, но могут оставить немного ржавчины. Если да, вы можете попробовать еще раз удалить ржавчину с помощью картофелины. Нет, это не опечатка. Картофель содержит щавелевую кислоту, которая реагирует с ржавчиной и может помочь ее удалить.
Чтобы попробовать этот способ, разрежьте картофелину пополам. Смочите отрезанный конец в моющем растворе и положите его на ржавую поверхность. Оставьте на несколько часов, а затем сотрите ржавчину куском мокрой металлической ватки. Если ржавый предмет достаточно мал, смачивание его в простом уксусе также может помочь.
Источник: hunker
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