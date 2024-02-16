Он также может использовать химическую реакцию для борьбы с ржавчиной. Пищевая сода является щелочным или основным веществом. Таким образом, он реагирует с кислотами, как уксус, образуя пузырьки. Это действие пузырьков помогает снять ржавчину с металлических поверхностей. Шипящее действие действует и на другие пятна, поэтому вы, вероятно, встретите много рецептов домашних очистителей с использованием пищевой соды и белого уксуса, если будете искать в Интернете советы по очистке.

Как удалить ржавчину с помощью пищевой соды

Чтобы удалить ржавчину с помощью пищевой соды, добавьте в соду воду, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на пятно ржавчины, полностью покрыв ее, налейте чуть-чуть белого уксуса поверх пищевой соды, а затем уйдите. Оставьте ржавчину пропитаться под смесью соды и уксуса на несколько часов, чтобы она успела подействовать.

Когда вы вернетесь, потрите ржавчину куском мокрой металлической ватки или проволочной щетки. Вы также можете использовать морщинистую алюминиевую фольгу в качестве чистящего средства. Энергично потрите ржавчину, затем промойте предмет в теплой воде, чтобы удалить остатки пищевой соды. Повторите процесс, если необходимо, а затем тщательно высушите предмет, когда закончите.

Альтернативы для удаления ржавчины

Пищевая сода и уксус хорошо удаляют поверхностную ржавчину, но могут оставить немного ржавчины. Если да, вы можете попробовать еще раз удалить ржавчину с помощью картофелины. Нет, это не опечатка. Картофель содержит щавелевую кислоту, которая реагирует с ржавчиной и может помочь ее удалить.