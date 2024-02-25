СБУ задержала предателя в "Укроборонпроме", который планировал "слить" Ирану и РФ украинские технологии.

Служба безопасности приостановила передачу новейших технологий из сферы военного кораблестроения Украины российской и иранской разведке.

Как сообщили в СБУ, во время сложной спецоперации в Николаеве был задержан инженер-конструктор известного военного предприятия Укроборонпрома, пытавшийся передать иностранным спецслужбам техническую документацию об украинских секретных разработках.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник должен был передать информацию двум "клиентам": россиянину, который имеет связь с российскими спецслужбами, и иранцу, которого ранее судили за шпионаж в Украине.

Оба "заказчика" действовали отдельно, а преступник удерживал связь с ними через анонимные чаты в мессенджере. СБУ нанесло удар на опережение, разоблачив и задокументировав действия предателя, благодаря чему была предотвращена передача стратегически важных разработок Украины за границу.

Во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон, который использовался для копирования секретных документов и связи с иностранными шпионами.

Злоумышленнику сообщили о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения. Он сейчас находится под стражей, а ему грозит пожизненное заключение. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Николаевской области по процессуальному руководству местной прокуратуры.

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