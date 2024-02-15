Санкция статьи по которой будут судить начальника подразделения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сотрудники ДБР, при содействии СБУ, сообщили о подозрении руководителю одного из подразделений воинской части в Киевской области, который регулярно требовал деньги от подчиненных военнослужащих за "положительное решение" социально-бытовых вопросов. Подробности скандального дела были доложены пресс-службой Государственного бюро расследований.

В течение октября 2022 по июнь 2023 это должностное лицо получило более 160 тысяч гривен от 26 подчиненных за оформление материальной помощи, отпусков и других социально-бытовых вопросов, возникавших у военнослужащих во время их службы.

Он предлагал свою платную "помощь" уже при получении соответствующих рапортов от подчиненных.

Офицер принимал суммы от 1,5 до 5 тысяч гривен в зависимости от должности военнослужащего и суммы выплаты за оформление материальной помощи и денег на отдых. При этом он не стеснялся извлекать неправомерную выгоду на свою банковскую карту.

Фигурант подозревается в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Процессуальное руководство дела осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

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