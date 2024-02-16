Узнайте шесть способов, как вывести пятна от дезодоранта из одежды с помощью этого простого пособия.
Нет ничего хуже, чем надеть утром свой любимый топ и обнаружить, что его невозможно носить из-за неприглядных пятен от дезодоранта. К счастью, у нас есть несколько эффективных методов, которые помогут вам снова придать своей одежде элегантный вид, многие из которых касается вещей, которые уже есть у вас дома.
Как вывести пятна от дезодоранта с помощью повседневных вещей
Если вы немного опоздали и пытаетесь понять, как вывести пятна от дезодоранта на одежде, просто оглянитесь вокруг своего дома. Вполне возможно, что у вас уже есть некоторые из этих пятновыводителей.
Нейлоновые чулки (да, действительно!)
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Это отличный прием для цветной одежды. Попробуйте потереть пятно капроновыми чулками, сухим полотенцем или даже чистым носком, а затем поместите вещь в стиральную машину с безопасным моющим средством, разработанным для того, чтобы одежда оставалась яркой. Этот способ идеально подходит для удаления следов от дезодоранта.
Вода и лимонный сок
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Нанесите смесь равных частей воды и лимонного сока на пятно, затем оставьте на солнце на час перед тем, как прополоскать одежду и постирать ее обычно в стиральной машине. Природный отбеливающий эффект как лимонного сока, так и солнца прекрасно выводит пятна от дезодоранта на светлой одежде.
Чистый стиральный порошок
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Нанесите маленькое количество порошка на пятно. Осторожно потрите пятно и дайте ему постоять несколько минут перед стиркой при высокой температуре, разрешенной этикеткой ухода. Сушить нормально.
Белый уксус
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Замочите пятно в белом уксусе около часа и почистите пятно от дезодоранта старой чистой зубной щеткой. Затем поместите одежду в стиральную машину с биологическим моющим средством. Замачивание пятен от дезодоранта в белом уксусе подходит как для белой, так и цветной одежды.
Пищевая сода и вода
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Сделайте пасту из трех частей бикарбоната соды на одну часть воды, натрите пятно и оставьте на пару часов, а затем постирайте в горячей воде. Этот способ идеально подходит для засохших желтоватых пятен от дезодоранта. И он поможет вам вывести пятна естественным путём.
Аспирин
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Измельчите три-четыре таблетки аспирина и сделайте пасту, используя те же действия, которые описаны выше. Этот метод следует использовать только для белой одежды.
Источник: persil
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