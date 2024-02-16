Пятна от дезодоранта легко подцепить, но их также легко удалить.

Узнайте шесть способов, как вывести пятна от дезодоранта из одежды с помощью этого простого пособия.

Нет ничего хуже, чем надеть утром свой любимый топ и обнаружить, что его невозможно носить из-за неприглядных пятен от дезодоранта. К счастью, у нас есть несколько эффективных методов, которые помогут вам снова придать своей одежде элегантный вид, многие из которых касается вещей, которые уже есть у вас дома.

Как вывести пятна от дезодоранта с помощью повседневных вещей

Если вы немного опоздали и пытаетесь понять, как вывести пятна от дезодоранта на одежде, просто оглянитесь вокруг своего дома. Вполне возможно, что у вас уже есть некоторые из этих пятновыводителей.

Нейлоновые чулки (да, действительно!)

Это отличный прием для цветной одежды. Попробуйте потереть пятно капроновыми чулками, сухим полотенцем или даже чистым носком, а затем поместите вещь в стиральную машину с безопасным моющим средством, разработанным для того, чтобы одежда оставалась яркой. Этот способ идеально подходит для удаления следов от дезодоранта.

Вода и лимонный сок

Нанесите смесь равных частей воды и лимонного сока на пятно, затем оставьте на солнце на час перед тем, как прополоскать одежду и постирать ее обычно в стиральной машине. Природный отбеливающий эффект как лимонного сока, так и солнца прекрасно выводит пятна от дезодоранта на светлой одежде.

Чистый стиральный порошок

Нанесите маленькое количество порошка на пятно. Осторожно потрите пятно и дайте ему постоять несколько минут перед стиркой при высокой температуре, разрешенной этикеткой ухода. Сушить нормально.

Белый уксус

Замочите пятно в белом уксусе около часа и почистите пятно от дезодоранта старой чистой зубной щеткой. Затем поместите одежду в стиральную машину с биологическим моющим средством. Замачивание пятен от дезодоранта в белом уксусе подходит как для белой, так и цветной одежды.

Пищевая сода и вода

Сделайте пасту из трех частей бикарбоната соды на одну часть воды, натрите пятно и оставьте на пару часов, а затем постирайте в горячей воде. Этот способ идеально подходит для засохших желтоватых пятен от дезодоранта. И он поможет вам вывести пятна естественным путём.

Аспирин

Измельчите три-четыре таблетки аспирина и сделайте пасту, используя те же действия, которые описаны выше. Этот метод следует использовать только для белой одежды.

Источник: persil

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