Очень простой рецепт вкусного салата из пекинской капусты, который можно быстро приготовить на любой стол.

Пекинская капуста – это уникальный продукт, который сочетается со многими вкусными ингредиентами.

Пекинку можно готовить с куриным филе и охотничьими колбасками, просто с овощами и морковью по-корейски, с тунцом и красной рыбой.

Также пекинская капуста прекрасно сочетается с крабовыми палочками.

Таким рецептом и поделился фудблогер, автор кулинарной страницы «Dmytro.bakhmetyev».

Крабовый салат с пекинской капустой.

Для салата «Крабы в капусте» понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста 200г, яйцо - 3 шт, крабовые палочки 6 шт, лук 1 небольшой, огурец свежий 1 шт., консервированная кукуруза 1 банка, соль и перец по вкусу.

Крабовый салат с пекинской капустой.

Также для заправки в салат из пекинской капусты понадобятся майонез и горчица.

Ход приготовления очень простой: пекинскую капусту нарезаем и выкладываем в глубокую миску.

Также в капусту добавляем порезанные крабовые палочки, огурец, лук. Добавляем консервированную кукурузу.

Крабовый салат с пекинской капустой.

Для заправки соединяем майонез и горчицу. Добавляем в салат соль, перец и заправку, перемешиваем и можно подавать на стол.

«Вкусно и просто»,

«Уже делаю»,

«Супер! Еще с болгарским перцем вкусно» , - комментируют рецепт салата из пекинской капусты и крабовыми палочками подписчики фудблогера.

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