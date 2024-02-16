Пекинская капуста – это уникальный продукт, который сочетается со многими вкусными ингредиентами.
Пекинку можно готовить с куриным филе и охотничьими колбасками, просто с овощами и морковью по-корейски, с тунцом и красной рыбой.
Также пекинская капуста прекрасно сочетается с крабовыми палочками.
Таким рецептом и поделился фудблогер, автор кулинарной страницы «Dmytro.bakhmetyev».
Крабовый салат с пекинской капустой.
Для салата «Крабы в капусте» понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста 200г, яйцо - 3 шт, крабовые палочки 6 шт, лук 1 небольшой, огурец свежий 1 шт., консервированная кукуруза 1 банка, соль и перец по вкусу.
Крабовый салат с пекинской капустой.
Также для заправки в салат из пекинской капусты понадобятся майонез и горчица.
Ход приготовления очень простой: пекинскую капусту нарезаем и выкладываем в глубокую миску.
Также в капусту добавляем порезанные крабовые палочки, огурец, лук. Добавляем консервированную кукурузу.
Крабовый салат с пекинской капустой.
Для заправки соединяем майонез и горчицу. Добавляем в салат соль, перец и заправку, перемешиваем и можно подавать на стол.
«Вкусно и просто»,
«Уже делаю»,
«Супер! Еще с болгарским перцем вкусно» , - комментируют рецепт салата из пекинской капусты и крабовыми палочками подписчики фудблогера.
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