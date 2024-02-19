На мужчину, который направлял российские ракеты на стратегические объекты энергетики Украины, наложен реальный срок заключения. Он особое внимание уделял основным электроподстанциям в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

Корректировщик ФСБ был приговорен к 15 годам лишения свободы за попытку отключить пять областей страны от электроэнергии, сообщает Служба безопасности Украины.

Этот злоумышленник также собирал информацию о возможных последствиях вражеских атак на энергетическую инфраструктуру страны, в частности, об уровне повреждений и технологических возможностях объектов. Полученные данные были назначены российским спецслужбам для подготовки и выполнения ракетных ударов с целью полного парализации пяти областей Украины.

В июне 2023 года контрразведчики СБУ в Харькове задержали этого агента ФСБ "на горячем" во время выполнения им задачи врага. В результате следствия он был приговорен к 15 годам тюрьмы. Оказалось, что это чиновник местного подразделения компании "Укрэнерго", возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электроэнергии.

Установлено, что его завербовала российская спецслужба еще до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, а в феврале 2022 г. она предоставила ему разводную задачу. Предатель передавал информацию в ФСБ из-за "связного", находившегося во временно оккупированном городе Счастье в Луганской области, используя анонимный чат в мессенджере.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил наказание согласно Уголовному кодексу Украины. Расследование этого случая проводили сотрудники СБУ в Харьковской области с участием Государственной военно-уголовной службы с процессуальным руководством областной прокуратуры.

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