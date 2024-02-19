Корректировщик ФСБ был приговорен к 15 годам лишения свободы за попытку отключить пять областей страны от электроэнергии, сообщает Служба безопасности Украины.
На мужчину, который направлял российские ракеты на стратегические объекты энергетики Украины, наложен реальный срок заключения. Он особое внимание уделял основным электроподстанциям в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.
Этот злоумышленник также собирал информацию о возможных последствиях вражеских атак на энергетическую инфраструктуру страны, в частности, об уровне повреждений и технологических возможностях объектов. Полученные данные были назначены российским спецслужбам для подготовки и выполнения ракетных ударов с целью полного парализации пяти областей Украины.
В июне 2023 года контрразведчики СБУ в Харькове задержали этого агента ФСБ "на горячем" во время выполнения им задачи врага. В результате следствия он был приговорен к 15 годам тюрьмы. Оказалось, что это чиновник местного подразделения компании "Укрэнерго", возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электроэнергии.
Установлено, что его завербовала российская спецслужба еще до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, а в феврале 2022 г. она предоставила ему разводную задачу. Предатель передавал информацию в ФСБ из-за "связного", находившегося во временно оккупированном городе Счастье в Луганской области, используя анонимный чат в мессенджере.
Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил наказание согласно Уголовному кодексу Украины. Расследование этого случая проводили сотрудники СБУ в Харьковской области с участием Государственной военно-уголовной службы с процессуальным руководством областной прокуратуры.
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