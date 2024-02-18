Мужчину нашли, а на суде уклоняющий признал свою вину и выразил раскаяние, однако суд его наказал.

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина получил повестку. После этого он на месяц скрылся из дома, чтобы не мобилизовали. Об этом идет речь в приговоре Ингулецкого районного суда Кривого Рога Днепропетровской области.

По данным суда, 8 августа 2023 года Военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе. В тот же день ему была вручена повестка с требованием явиться 10 августа для призыва на военную службу в рамках мобилизации.

Однако подсудимый уклонился от призыва, сбежав из дома в месяц, чтобы избежать мобилизации работниками Территориального военкомата.

На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Суд признал его виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, однако срок был уменьшен до одного года испытательного срока. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним о схожем случае. На Волыни мужчина получил повестку и отказался от мобилизации. В его случае суд принял нетипичное решение. Суд учел, что раньше у мужчины была сложная травма и то, что его жена ухаживает за своей мамой. А потому суд решил оштрафовать подсудимого на 102 тысячи.

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