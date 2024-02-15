Крабовый салат для многих, пожалуй, один из самых любимых, ведь готовится он быстро и просто, а результат очень вкусный.

Классический крабовый салат готовится с огурцом и кукурузой, вареными яйцами и иногда с рисом.

Но существуют и другие варианты крабового, которые будут оценены по достоинству те, кто любят этот салат.

Итак, для крабового салата по-новому следует взять следующие ингредиенты: крабовые палочки – 200 г; яйца – 4 шт; сыр твердый – 150-200 г; ананас – 1/2 б (банка 580 мл); кукуруза – 1/2 банка; майонез – 2-4 ложки; соль – по вкусу.

Крабовый салат по-новому.

Яйца отвариваем и нарезаем, крабовые палочки освобождаем от пленки и тоже нарезаем.

Также следует порезать твердый сыр и консервированный ананас. Все ингредиенты салата должны быть нарезаны примерно одного размера.

При желании сыр можно натереть.

Крабовый салат по-новому.

Добавляем кукурузу, перемешиваем, заправляем майонезом и добавляем соль.

Вот и все, крабовый салат с ананасом можно подавать на стол.

Пользователи соцсетей, комментируя этот рецепт салата, отмечают, что ананас прекрасно дополняет это блюдо, а те, кто еще не пробовал признаются, что обязательно приготовят:

«Обожаю этот салат»,

«Очень вкусно»,

«Интересный вариант крабового салата»,

"Вкусно и просто",

«Еще никогда не добавляла ананасы, надо попробовать и немедленно»,

"Мое любимое сочетание.

«Очень интересная идея! Точно попробую».

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