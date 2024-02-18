В процессе закупок продовольствия Министерством обороны Украины обнаружена новая коррупционная схема, позволяющая существенно завышать цены на определенные виды продуктов. Эта схема позволяет поставщикам получать избыточные доходы. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ходе расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны Украины услуг по организации питания детективы Национального бюро подтвердили существование коррупционной схемы, позволяющей значительно завышать цены на определенные категории продуктов.

Так, недобросовестные поставщики получают избыточные доходы и фактически обогащаются за счет армии в условиях полномасштабной агрессии российской федерации.

Использование существующей системы закупок позволяет поставщикам злоупотреблять при формировании цен на различные продукты: яйца продаются по завышенным ценам, тогда как не входящие в рацион военных лосось или голубика продаются по ценам значительно ниже рыночных.

Для подтверждения фактов злоупотреблений детективы производят анализ большого объема первичных документов складского учета военных частей, получающих услуги. Это необходимо для определения объемов поставок различных видов продуктов по установленным каталогам показателям.

Сейчас производится ряд экспертиз, и продолжается сбор дополнительных материалов. На фотографии представлена ​​только треть документов, изъятых во время проведения следственных действий.

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