Горечь потери и боль последних событий в Харькове 9 февраля стали поводом для обвинений и споров в социальных сетях.

Работник Музея истории оскандалился циничным сообщением о погибшей в Харькове семье. После циничного сообщения от научного сотрудника Романа Кабачия о гибели семьи в Харькове Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне решил прекратить с ним трудовые отношения. О деталях скандала сообщила пресс-служба Национального музея истории.

В сообщении музея говорится, что в связи с циничным сообщением от старшего научного сотрудника Романа Кабачия о гибели семьи в Харькове его уволили. Он прекратил свою работу и подал заявление на увольнение по собственному желанию. Следовательно, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне принял решение о расторжении трудовых отношений с ним.

На днях представитель Музея истории, Роман Кабачий, в своем Facebook-посте сделал циничный комментарий по поводу публикации Офиса генерального прокурора. Он отметил: "Это тот момент, когда семья не выезжает, потому что ты там госслужащий (или на госзарплате)". После возмущения украинцев он добавил: "Сочувствие кому, пяти сгоревшим комкам?".

Позже Кабачий удалил свои посты, просил прощения и поздно - украинцы требовали наказания для мужчины.

Напомним, что в результате нападения России на автозаправку в Харькове погибла целая семья. Правоохранительные органы сообщили, что речь идет о супругах – 35-летней Ольге Путятину, которая работала в местной прокуратуре, ее муже Григории Путятине, 38 лет, и их троих детях. Самому младшему мальчику было 10 месяцев, среднему – 4 года, а самому старшему – 7 лет. Последний учился во втором классе.

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