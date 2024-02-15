В Тернополе продавщица магазина в течение двух месяцев присваивала чужие деньги.

В Тернополе продавщица магазина в течение двух месяцев присваивала деньги за аренду помещения и оплату коммунальных услуг.

Как говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда, за украденные деньги женщина покупала в магазине колбасу и продукты.

Да, работница магазина не платила деньги за аренду помещения и коммунальные услуги.

Кроме того, целых два месяца, а именно – июль и август 2023 года она делала покупки в магазине, где работала.

По такой "схеме" продавщица украла у работодателя около 18 тысяч гривен.

На суде женщина признала и раскаялась, поэтому суд признал женщину виновной и приговорил к 1 году испытательного срока.

К слову, недавно стало известно, что за воровство сала девушка отсидит более 5 лет.

Во время гулянья в компании троих знакомых на лавочке, где они выпивали – произошло неожиданное.

Девушка украла несколько килограммов сала со специями.

Мужчина проснувшись, понял, что его сало украли, об этом он заявил в полицию.

Волынский апелляционный суд решил, что за ворованное сало 5 лет и 2 месяца жизни девушка проведет за решеткой.

Последние новости Украины:

Украл велосипеды – получит 8 лет: мужчина скоро предстанет перед судом, что известно.

Также сообщалось, что мужчина украл пиво и получил 7 лет: во Львовской области судили мужчину, детали приговора.

Кроме того, Politeka.net писала, что за кражу коров украинец отсидит немалый срок: что решил суд.