Работники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыли факт злоупотребления руководителем аппарата Харьковской облгосадминистрации в завладении 15,2 миллионами гривен государственных средств при закупке пищевых продуктов для гуманитарных нужд. Об этом сообщили пресс-служба НАБУ.

По данным расследования, в марте 2022 года областная администрация заключила трехсторонний контракт на закупку 235 тонн продуктов для жителей прифронтовых и деоккупированных территорий, которые должны быть безвозмездно распределены.

Должностница Харьковской ОВА В Виктория Белявцева совместно с работниками предприятия подделала документы о получении продукции от поставщика, что послужило основанием для пересчета более 15 миллионов гривен на его счета через "Укрзализныцю". Однако оплаченная продукция так и не была доставлена.

В декабре 2022 года Виктория Белявцева и другие подозреваемые узнали об уголовном производстве против них и начали доставлять продукты.

"Только после того, как стало известно о наличии уголовного производства по указанным фактам злоупотреблений, в декабре 2022 года лица начали поставлять продукцию, но при этом подделывали документы о якобы хранении этой продукции на других складах, хотя на самом деле ее вообще не было", - отмечается. в сообщении.

По этому делу также подозревают директора предприятия и его заместителя, а также директора регионального управления предприятия. Согласно уголовному производству, подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

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