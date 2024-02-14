Как почистить стиральную машину

Если стиральная машина имеет функцию самоочистки, выберите этот цикл и следуйте инструкциям производителя, чтобы очистить машину внутри. В противном случае вы можете воспользоваться этим простым трехэтапным процессом, чтобы устранить накопление в шлангах и трубах стиральной машины и обеспечить, чтобы ваша одежда оставалась свежей и чистой.

Запустите горячий цикл с уксусом

Запустите пустой регулярный цикл на горячем, используя две чашки белого уксуса вместо моющего средства. Добавьте уксус в дозатор моющего средства. (Не беспокойтесь, что машина может повредить, поскольку белый уксус не повредит одежду.) Комбинация горячей воды и уксуса удаляет и предотвращает развитие бактерий. Уксус также может действовать как дезодорант и устранять запах плесени.

Скраб внутри стиральной машины

В ведре или соседней раковине смешайте примерно 1/4 стакана уксуса с литром теплой воды. Используйте эту смесь, а также губку и специальную зубную щетку, чтобы очистить внутреннюю часть машины. Обратите особое внимание на дозаторы для ополаскивателей или мыла внутри дверцы и вокруг дверного проема. Если дозатор мыла съемный, замочите его в уксусной воде перед очисткой. Почистить вашу стиральную машину с помощью этого будет легче.

Чистый внешний вид стиральной машины

Также протрите машину снаружи, используя влажную ткань и водный уксусный раствор.

Запустите второй горячий цикл

Запустите еще один пустой регулярный цикл на горячем, без моющего средства или уксуса. По желанию добавьте 1/2 стакана пищевой соды в барабан, чтобы помочь удалить разрыхшиеся накопления во время первого цикла. После завершения цикла протрите внутреннюю часть барабана салфеткой из микрофибры, чтобы удалить остатки. Это поможет вам почистить вашу стиральную машину.

Источник: bhg

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