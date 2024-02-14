Как удалить пятна от кофе и чая из кружек

Используйте один из этих методов (или комбинацию всех трех устойчивых пятен), чтобы удалить пятна от кофе и чая.

Смочите мылом и скрабом

Мыло для посуды создано для удаления пятен и может стать вашей первой линией защиты, чтобы удалить пятна от кофе из кружек. Набрызните немного мыла в кружку, добавьте столько теплой воды, чтобы покрыть пятно, и смахните смесью. Дайте кружке постоять несколько минут (дольше, если пятно закрепилось), и дайте средства для мытья посуды проникнуть в пятно. Когда мыло подействовало, протрите пятно губкой.

Скраб с пищевой содой

Посыпьте около 1 ч.л. пищевой соды на пятно и добавить немного воды, чтобы сделать пасту. Протрите пятно влажной мягкой губкой. Нежная абразивная природа пищевой соды помогает удалить пятна от кофе или чая с поверхности. Закончив чистку, хорошо промойте кружку, чтобы удалить остатки пищевой соды.

Смочите в уксусе и скраб

Наполните кружку наполовину дистиллированным белым уксусом, а затем доверху наполните очень горячей водой. Дайте смеси постоять как минимум 10 минут, чтобы уксус происходил. После замачивания удалите пятна с помощью моющего средства для посуды и мягкой губки, а затем прополощите.

Все эти способы помогут вам удалить пятна от кофе и чая и забыть о них надолго.

Источник: homekeeping

Читайте также:

Как удалить пятна от утюга: этот простой метод спасет вашу одежду

Как удалить пятна от отбеливателя из одежды: простые и экономные советы

Как удалить пятна с дивана без химчистки: естественный способ