Когда вы вкусите последнюю каплю кофе или чая, на дне вашей любимой чашки появляется уродливое кольцо. Несмотря на то, что этот напиток был восхитительным, дубильные вещества, придающие чаю и кофе вкус, также могут оставлять темные пятна на посуде. Эти пятна от кофе и чая иногда легко удалить, но другие требуют немного больше работы, в зависимости от материала кружки и продолжительности пятна. Белый цвет является популярным выбором для посуды, но пятна могут еще больше торчать, а девственный цвет может заставить вас задуматься, как удалить пятна от кофе из белых кружек.
Что вам понадобится
Оборудование / Инструменты
- Губка
Материалы
- Средство для мытья посуды
- Пищевая сода
- Уксус
Инструкции
Как удалить пятна от кофе и чая из кружек
Используйте один из этих методов (или комбинацию всех трех устойчивых пятен), чтобы удалить пятна от кофе и чая.
Смочите мылом и скрабом
Мыло для посуды создано для удаления пятен и может стать вашей первой линией защиты, чтобы удалить пятна от кофе из кружек. Набрызните немного мыла в кружку, добавьте столько теплой воды, чтобы покрыть пятно, и смахните смесью. Дайте кружке постоять несколько минут (дольше, если пятно закрепилось), и дайте средства для мытья посуды проникнуть в пятно. Когда мыло подействовало, протрите пятно губкой.
Скраб с пищевой содой
Посыпьте около 1 ч.л. пищевой соды на пятно и добавить немного воды, чтобы сделать пасту. Протрите пятно влажной мягкой губкой. Нежная абразивная природа пищевой соды помогает удалить пятна от кофе или чая с поверхности. Закончив чистку, хорошо промойте кружку, чтобы удалить остатки пищевой соды.
Смочите в уксусе и скраб
Наполните кружку наполовину дистиллированным белым уксусом, а затем доверху наполните очень горячей водой. Дайте смеси постоять как минимум 10 минут, чтобы уксус происходил. После замачивания удалите пятна с помощью моющего средства для посуды и мягкой губки, а затем прополощите.
Все эти способы помогут вам удалить пятна от кофе и чая и забыть о них надолго.
Источник: homekeeping
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