В сети разгорелся новый скандал. В Тернополе военный умер на 9 день после мобилизации. Общество возмущено, в ТЦК отреагировали на вопиющую ситуацию.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил в своем Facebook о смерти 35-летнего солдата Николая Ирзайкина, произошедшей 9 февраля. Согласно сообщению мэра, мужчину призвали в армию 1 февраля. Отзывы людей в комментариях были внятными.

Тернопольский областной центр комплектования и социальной поддержки высказал свою позицию по ситуации.

"О распространенной информации в местных СМИ о преждевременной смерти военнослужащего солдата Николая Ирзайкина. Солдат Ирзайкин был призван на военную службу по мобилизации 01 февраля 2024 года Тернопольским ОМТЦК СП и направлен в учебный центр для прохождения обучения в должности курсанта учебного взвода" указывается в уведомлении с ТЦК.

В ТЦК объяснили, что мужчина скончался не на фронте. В частности, 09 февраля 2024 года на имя начальника Тернопольского ОМТЦК СП от командования воинской части поступило сообщение о смерти солдата Николая Ирзайкина в результате острой легочной - сердечной недостаточности, о чем было уведомлено семью военнослужащего.

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