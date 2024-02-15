Детский врач из Харькова Анастасия Амаш поделилась впечатляющими воспоминаниями о погибшей семье с тремя сыновьями во время атаки российских беспилотников на город в ночь на 10 февраля.

Погибли Ольга Путятина, 35 лет, ее муж Григорий, 38 лет, и трое сыновей: 7-летний Алексей, 4-летний Михаил и Павел, которому было всего 10 месяцев. Амаш рассказала о своих знакомствах с этой семьей на своей странице в Facebook.

"Оля была матерью моих пациентов - Леши, Миши и Паши. Мы познакомились в 2017 году, когда они пришли ко мне на педиатрические осмотры Леши, а их папа Гриша устанавливал кафель в нашем доме. Позже родились Миша и Паша. С началом вторжения семья эвакуировалась в Черкассы, но очень скучала по своему дому в Харькове на улице Котельная, поэтому они вернулись в сентябре.Леша начал ходить в школу.Этой осенью Гриша привез мне зимнюю резину для моей машины из Черкасс. их телефоны перестали отвечать. Тело Паши даже не могут идентифицировать. Я не знаю, что еще можно сказать. Просто слезы", – написала она.

К слову, семья из Харькова погибла 10 февраля, в результате российской атаки шахедами . Среди погибших харьковская прокуратура Ольга Путятина, ее муж и трое детей. Младшему было 10 месяцев.

Также погибла супружеская пара. Еще три человека ранены.

Последние новости Украины:

"Сколько горя наделали, нет слов": в Днепре подростки разгромили могилу бойца и другие захоронения, детали и фото

К сожалению, чуда не произошло: в Одесской области простились с бойцом, который считался пропавшим без вести

Мобилизация в Украине: украинцы требуют призвать полицейских и заменить их гражданскими