Аюрведический терапевт Мария Ланг сообщила, что первая половина 2024 года для Украины будет все еще сложной, но не надо расстраиваться, дальше все изменится и Сырский сможет освободить наши земли.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Давайте посмотрим судьбу нашей страны. Первая карта выпадает очень плохая, которая говорит о том, что у нас отнимаются территории, отнимаются наши границы, наше эго ущемлено, то есть у нас что-то отбирают. Следующая карта говорит о том, что мы испытываем глубокое разочарование, и опять карта показывает отравление воды, то есть отравление людей от воды. Это все, что будет происходить в этом году.

То есть в этом году легких побед не будет, и будет ощущение того, что еще что-то мы теряем. Но, в целом, к концу года ситуация значительно изменится. Потому что следующая карта выпадает прекрасная – карта воли, которая говорит о том, что все-таки мы сможем переломить ход судьбы. И, возможно, партнерство, которое нас ждет очень крепкое, тоже сыграет в этом свою положительную роль.

Первые полгода будут достаточно сложными, но во второй половине года пойдет кардинальный перелом. Поэтому не расстраивайтесь, не опускайте руки и не приходите в отчаяние, если вы услышите какие-то плохие новости. Знайте, что все очень сильно изменится во второй половине этого года.

Видите ли вы, что Сырский все-таки сможет освободить Херсонщину и Запорожье?

Да, ему это удастся.

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