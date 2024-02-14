В обоих случаях цель злоумышленников состоит в получении конфиденциальных банковских данных, таких как трехзначный номер на обороте банковской карты.

Украина наблюдает активизацию мошенников, пытающихся обманом получить доступ к личным данным граждан, предлагая им ложную помощь в сложных ситуациях или сообщая о несуществующем начислении денежной помощи. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики и добавили, что аферисты пишут в сообщениях, после которых исчезают средства.

В обоих случаях цель злоумышленников состоит в получении конфиденциальных банковских данных, таких как трехзначный номер на обороте банковской карты, пин-код, пароли к интернет-банкингу, а также коды банков и мобильных операторов.

Дополнительно мошенники предлагают ложную помощь и попытаются узнать пароли к электронной почте, учетные записи в социальных сетях и другие личные данные. Важно осознавать эти угрозы и не разглашать свои банковские данные некому.

Относительно второго метода, когда сообщается о несуществующем начислении денежной помощи, рекомендуется воздерживаться от перехода по ссылкам от неизвестных или сомнительных источников. Особенно важно избегать ввода платежных реквизитов на страницах, на которые они ведут.

Третий способ включает проверку того, используете ли вы официальное приложение своего банка. Для проверки ссылок и веб-сайтов можно воспользоваться сервисом CheckMyLink.

Что касается четвертого метода, то следует обращать внимание на формулировку сообщений, в которых мошенники просят предоставить личные данные. К примеру, в "уведомлениях" о начислении денежной помощи они всегда отмечают, что для зачисления средств на счет нужен пин-код или пароль от интернет-банкинга, хотя на самом деле эти данные не нужны для таких операций.

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