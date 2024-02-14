Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Гороскоп Таро на 14 февраля для всех знаков Зодиака: это время для общения, но всему есть время и место.

С астрологической точки зрения это день психического здоровья, и гороскоп Таро для каждого знака зодиака показывает, что у нас есть удивительная возможность расти как на дрожжах, если только мы сосредоточимся на себе в этот день.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Паж Мечей.

Сегодняшний день может поставить вас в замешательство, поскольку Паж Мечей означает, что вы получите сообщение, которое вам нужно, но, возможно, вы не хотели слышать.

Легко игнорировать неожиданные сообщения. Вы человек, но не позволяйте хорошему совету остаться без внимания. Будьте готовы услышать и принять сказанное.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Когда вас предает кто-то из близких, справиться с этим бывает крайне сложно. Признание того, что вы чувствовали после того, как что-то произошло, — это первый шаг к исцелению.

Почувствуйте каждую из этих эмоций. Даже если они сейчас (или когда-либо) не имеют смысла, важно чувствовать себя с ними комфортно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Тройка Мечей.

Независимо от того, изменяете ли вы кому-то другому или кто-то из ваших близких изменяет вам, неверность — сложная тема для решения.

Берегите себя и не судите себя или ситуацию слишком строго. Подумайте о том, как двигаться дальше, а не зацикливаться на прошлом, и что нужно сделать, чтобы избежать повторения тех же ошибок.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Башня.

Не позволяйте подавленности взять над вами верх. Вы можете чувствовать себя ошеломленными определенными событиями, происходящими вокруг вас прямо сейчас, но если позволить вещам развиваться естественным образом, день пройдет легче.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Колесница.

Мечты важны для вас, и эта карта побуждает вас следовать за ними.

Ваши амбиции помогут вам пережить это трудное время, и именно это сделает вас победителем. Не отказывайтесь от того, чего вы хотите. Для вас это не невозможно.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Ваше творчество и вдохновение текут. Вы находитесь на начальном этапе создания чего-то нового, поэтому сейчас самое время начать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Мир

Тяжелая работа приносит удачу. Сейчас самое время сосредоточиться на карьере и усердно работать. В конце концов, вы пожнете плоды.

Отличие от конкурентов приведет вас туда, где вы хотите быть.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Солнце.

Будьте лучшей версией себя.

Нет сомнений в том, что людей привлечет ваша положительная энергия и вдохновит ваш подход к ситуациям и то, как вы себя преподносите.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Луна.

Не ограничивайтесь тем, что вы видите, и используйте свое восприятие, чтобы изменить мир к лучшему.

Узнайте, откуда берутся ваши страхи, копнув глубоко внутри себя.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Маг.

Когда вы чувствуете, что что-то нужно изменить, было бы стыдно не использовать свои таланты и умения.

Примите меры прямо сейчас, чтобы выяснить, что подойдет именно вам. У вас внутри есть все, что вам нужно – все, что вам нужно делать, это верить в себя.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Император.

Вы прирожденный лидер, и именно поэтому вам нужно взять на себя инициативу. Если вы чувствуете себя сильно убежденным в какой-то ситуации, скажите об этом.

Другие могут чувствовать то же самое, что и вы, но будьте более застенчивы и лишены того уровня храбрости, которым обладаете вы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Найдите общий язык там, где его раньше не было. Когда вы чувствуете растерянность и неуверенность в том, что делать дальше, убежденность вашего сердца указывает путь.

Источник: yourtango.

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