Доля украинцев, считающих, что Украина движется в правильном направлении, продолжает уменьшаться - существует много недовольства в разных сферах жизни.

Доля украинцев, считающих, что Украина движется в правильном направлении, продолжает уменьшаться. Таковы результаты социологического опроса , который проводился социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года. Благодаря опросу стало известно, что больше всего не устраивает украинцев в стране.

Наиболее распространенными среди граждан в Украине являются ощущение ухудшения ситуации по сравнению с началом 2023 года в таких сферах: уровень цен и тарифов (86% указали на ухудшение), экономическое положение страны (68%), уровень стабильности (64,5%), уверенность в завтрашнем дне (63,5%), уровень благосостояния семьи (58%) и отношение к власти (53%). Что касается общей ситуации в стране, 61% опрошенных считают, что она ухудшилась.

Также относительное большинство респондентов отметили ухудшение в таких сферах, как отношение власти к гражданам (46%) и оплата труда (43%).

Что касается соблюдения законности государственными служащими, то примерно одинаковая доля опрошенных считает, что ситуация ухудшилась (41,5%) и что она не изменилась (39%).

Наиболее часто граждане считают, что ситуация за последний год осталась без изменений в сферах пенсионного обеспечения (55%), здравоохранения (52%) и свободы слова (51%).

Относительное большинство опрошенных также считают, что значительных изменений не произошло в уровне демократии в стране (49%), положении этнических и религиозных меньшинств (47,5%), социальной защите (46%), в сфере соблюдения прав и свобод граждан (44%) ), образовании (44%), ситуации с преступностью (43%) и межнациональных отношениях в Украине (41%).

Позитивные изменения, по мнению граждан, больше всего касаются обороноспособности страны (на ее улучшение указали 51% опрошенных) и международного имиджа страны (50,5%).

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